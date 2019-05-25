2019-05-25T03:19:06+03:00
Звезды

Сильвестр Сталлоне приехал на Каннский фестиваль с потрясающе красивой дочкой

Актер представил новый фильм «Рэмбо 5» [фото]
Ирина СУХАНОВА
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72-летний Сталлоне появился на красной дорожке вместе с 50-летней женой и 22-летней дочкой Софией.72-летний Сталлоне появился на красной дорожке вместе с 50-летней женой и 22-летней дочкой Софией.Фото: REUTERS
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На Каннском фестивале прошла премьера голливудского боевика «Рэмбо 5». Главную роль в фильме, как всегда, исполнил Сильвестр Сталлоне. 72-летний актер появился на красной дорожке вместе с 50-летней женой и 22-летней дочкой Софией.

Прекрасная половина семьи Сталлоне блеснула на показе сияющими вечерними нарядами: и София, и ее мама Дженнифер Флавин выбрали платья с золотистым блеском. Дочь героя голливудских боевиков давно привлекает внимание поклонников, и в этот раз прекрасная София подтвердила свое звание одной из самых очаровательных голливудских наследниц.

Прекрасная половина семьи Сталлоне блеснула на показе сияющими вечерними нарядами. Фото: REUTERS

Прекрасная половина семьи Сталлоне блеснула на показе сияющими вечерними нарядами.Фото: REUTERS

Вообще-то у Сильвестра сразу три красавицы дочки: София – самая старшая, а еще есть 20-летняя Систин и 16-летняя Скарлетт. Девушки уже делают свои первые шаги в шоу-бизнесе. В 2017 году они удостоились титула «Мисс «Золотой глобус». Наследницы актера появились на сцене престижной кинопремии – они помогали ведущим во время награждения, провожая номинантов на сцену и вручая статуэтки победителям.

София, Систин и Скарлетт в полной мере подтверждают пословицу про яблоньку и яблочко: девушки унаследовали шарм своего отца и красоту матери – бывшей супермодели. Старшенькие София и Систин уже вовсю снимаются для модных журналов и участвуют в показах новых коллекций известных домов мод.

Дочь героя голливудских боевиков давно привлекает внимание поклонников. Фото: REUTERS

Дочь героя голливудских боевиков давно привлекает внимание поклонников.Фото: REUTERS

Супруга Сталлоне Дженнифер в 90-е годы была успешной супермоделью. Она на 22 года моложе Сильвестра. До свадьбы пара встречалась девять лет — их отношения завязались сразу после того, как Сталлоне развелся с актрисой Бриджет Нильсон, с которой провел в браке два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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