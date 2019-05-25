Тимати станет отцом во второй раз: 23-летняя подруга рэпера ждёт ребёнка

Слухи о том, что Тимур Юнусов во второй раз познаёт радость отцовства, ходили давно. Первый ребёнок у него родился от красавицы-блондинки Алёны Шишковой, практически сразу же после этого счастливого события пара распалась. Дочери Алисе уже пять лет, а Тимати давно счастлив с другой - Анастасией Решетовой.

Поначалу свет смеялся над пышной брюнеткой, которая выбирала экстремально откровенные наряды даже на самые цивилизованные мероприятия. Но потом смирился с выбором Тимати. Все начали ждать, когда же свадьба, анализируя фотографии 23-летней красотки с разными кольцами. Потом изучали область талии - есть ли намёк на беременность или нет. Это длилось последние два года.

И вот, тайна совершенно случайно выплыла сегодня на красной дорожке музыкальной премии. Певец Мот и его супруга Мария рассказали ведущим, что Настя беременна, и готовы передать ползунки своего сына Тимати и Насте. Ведущие не поверили своим ушам, и аккуратно поинтересовались у бывшей рэпера, Алены Шишковой, готова ли их с Тимуром дочь Алиса к братику или сестричке? Алена совершенно не смутилась, и ответила:

- «Дети, безусловно, это счастье. И, я уверена, что Алиса будет относиться по тёплому к этому ребёнку». А ближайший друг и коллега рэпера по «Блэк Стар», Пашу и его супруга, певица Ханна, сказали, что могут по наследству передать Тимати коляску.

- «У нас традиция - наша коляска из Майами уже третьей паре передана. Она была сначала у Нюши, потом у Вики Лопыревой, вот в ближайшее время по ходу пойдёт к Решетовой».

Сама Настя и Тимати счастливое положение не афишируют - Решетова показывает в соцсетях старые фото, на которых нет животика, рэпер хранит молчание. Но, быть может, после «разоблачения» от коллег по цеху, наконец, парочка расскажет правду.