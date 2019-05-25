Канны-2019: Антонио Бандераса наконец признали лучшим актером

Программа фестиваля была перегружена большим количеством необязательных фильмов: в последний момент на голову отборщиков свалились два главных фильма и ее пришлось «уминать». Тем не менее, она выдалась, может быть, самой интересной и представительной за последние годы: в конкурсе одновременно участвовали фильмы сразу пятерых лауреатов «Золотой пальмы» прошлых лет - Кена Лоуча, Терренса Малика, Квентина Тарантино, братьев Дарденнов и Абделлатифа Кешиша, причем Лоуч и Дарденны выигрывали главный приз уже дважды. Недалеко от них по статусу живых классиков ушли итальянец Марко Белоккио, испанец Педро Альмодовар и американец Джим Джармуш. Все они, может быть, за исключением Дарденнов выступили очень достойно, поэтому предугадать кого именно из них выберет жюри под предводительством знаменитого мексиканского режиссера Алехандро Гонсалес Иньярриту, автора «Бердмена» и «Выжившего», не представлялось возможным. Но было ясно, что основное соревнование развернется между «старым» и «новым» - мэтрами и «новыми голосами», из которых самыми крикливыми были, понятное дело, женские голоса. Из четырех представленных в конкурсе фильмов, снятых женщинами, были в результате поощрены три. И это, скажем честно, не самые лучшие фильмы. Зато без призов остались практически все классики, включая Малика и Тарантино, снявших свои лучшие фильмы за обозримое прошлое.

Все были уверены в победе Квентина ТарантиноФото: REUTERS

За выбор жюри Иньярриту во вступительном слове даже извинился - он, несомненно, окрашен политической корректностью и текущей повесткой дня, требующей во чтобы то ни стало отмечать женщин. Даже если отмечать не за что.

Специальное упоминание жюри отдало палестинской трагикомедии «Должно быть, как в раю» режиссёра Элии Сулеймана, солирующего в бессловесной роли вечно удивлённого странностями жизни самого себя - человека без страны, человека мира поневоле.

Приз за лучший сценарий отошел Селин Сьамма за «Портрет молодой женщины в огне» - камерную костюмную психодраму о молодой художнице, влюбившуюся в свою модель - норовистую молодую дворянку, чей портрет она пишет. Женский фильм о страданиях женщин в XVIII веке не мог остаться ненагражденным, и не остался.

Эмили Бичем названа лучшей актрисой 72-го Каннского кинофестиваляФото: REUTERS

Английская актриса Эмили Бичем удостоилась приза за лучшую женскую роль, сыгранную ей в среднем клиническом триллере австрийки Джессики Хауснер «Маленький Джо». Ее героиня - ученая, которой удалось вывести экзотический красный цветок, чья пыльца внушает всем вдохнувшим ее умиротворение и счастье.

Антонио Бандерас был предсказуемо и в высшей степени справедливо признан лучшим актером за роль альтер-эго Педро Альмодовара в его фильме «Боль и слава». Получая приз, едва ли не первый значительный приз в его карьере, Бандерас сказал, что шел к нему 40 лет. И со слезами в голосе посвятил его Альмодовару. «Это моя ночь славы!» - воскликнул Бандерас в финале своей прочувствованной речи. Интервью с ним читайте совсем скоро в «КП».

Боль и слава (2019).Русский трейлер фильма

Лучшими режиссерами зачем-то были признаны братья Дарденны за фильм «Молодой Ахмед» о 13-летнем подростке, с которым сыграло злую шутку прилежное изучение Корана, превратившее его в зомбированного монстра, мечтающего поступить в медресе, где учат на шахидов. Достаточно одноклеточный этот фильм показался многим очень примитивным по своему месседжу - решение жюри было встречено прессой с негодованием.

Приз жюри разделили между энергичной криминальной драмой «Отверженные» чернокожего дебютанта Ладжа Ли, дающей картину реальной жизни на парижской окраине, куда редко ступает нога «белого человека», и бразильским «Бакурау» (Bacurau) Клебера Мендонку Филью и Жулиано Дорнеллеша - неудавшейся попыткой кино в стиле кэмп, когда все так плохо и (нарочито) безвкусно, что даже уже хорошо. В отсутствие других фильмов из Латинской Америки мексиканец Иньярриту не мог не поощрить то, что было. Не стоит преуменьшать и антиамериканскую повестку этой картины, в которой жители бразильской деревни в промышленных количествах отсекают головы захватчикам-американцам.

Лучшим актером Каннского кинофестиваля стал Антонио БандерасФото: REUTERS

Гран-при жюри вручал Сильвестр Сталлоне, который явно никогда не увидит то, что он наградил. И неудивительно: второй по значению приз фестиваля достался одному из худших фильмов конкурса - «Атлантик» французской актрисы Мати Диоп, первой за 72-летнюю историю фестиваля чернокожей женщины, допущенной в главную каннскую программу. Отсюда, собственно, и решение жюри. Беспомощная эта картина повествует о бегстве сенегальской молодежи в Европу, но социальный подход заменяет дешевой мистикой. Потонувшие на лодке по пути в Испанию герои фильма возвращаются к своим друзьям и любимым в виде зомби со вставленными в глаза белесыми линзами: они по мысли постановщицы выглядят метафорично и устрашающе.

«Золотая пальма» оказалась в руках корейца Пон Джун-хо, снявшего поначалу кажущуюся непритязательной, с валом сюжетных натяжек комедию. Однако не зря один из главных героев в каждой непонятной ситуации говорит: «Это очень метафорично». Метафорой оборачивается и сюжет о том, как семья лузеров, ютящаяся в подвале, постепенно захватывает богатый дом, нанимаясь воспитателями, шоферами и прислугой к ни о чем не подозревающей богатой семье. Тема классового расслоения, принимающего в современном мире необратимые формы, решена здесь средствами развлекательного, жанрового кино - но самой высокой пробы.

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун ХоФото: REUTERS

Вручая фильму «Золотую пальмовую ветвь», Иньярриту особо подчеркнул, что решение жюри в данном случае было единогласным. Жюри тоже состоит из людей, которым нравятся хорошо сделанные, умные, развлекательные фильмы. Другой вопрос - должны ли фестивали поощрять явные хиты.

ПАРАЗИТЫ (Parasite 2019) .официальный трейлер

«Золотую камеру» за лучший дебют получил Сезар Диас из Гватемалы, показавший в «Неделе критики» лаконичный, прочувствованный фильм «Наши матери» (Nuestras madres) - про шок и боль от близкого знакомства с недавней историей своей неблагополучной родины.

В программе «Особый взгляд», жюри которого возглавляла ливанский режиссер Надин Лабаки, призом за лучшую режиссуру удостоен 27-летний Кантемир Балагов за послевоенную психопатологическую драму «Дылда». Он же получил премию международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ - такой же он удостаивался за свой дебют «Теснота».

Дылда (официальный трейлер).Новый фильм Кантемира Балагова

Кьяра Мастроянни заработала награду как лучшая исполнительница роли в фильмах этой программы, сыграв в «Комнате 212» Кристофа Оноре. Спецприз жюри заработал самый эстетский и самый скандальный фильм этой программы - Liberté (Свобода) каталанского режиссера Альберта Серры, рисующий времяпрепровождение изгнанных со двора короля Людовика XV либертинов обоих полов. В преддверии французской революции дегенеративные представители правящего класса предаются ночью в лесу всем видам половых извращений, особо упирая на порку и водные виды спорта.

Главный приз в этой, второй по значению конкурсной программе получил бразильский фильм «Невидимая жизни Эвридики Гусмао» Карима Айнуза. Какой «особый взгляд» углядело в ней жюри, осталось загадкой: это качественно исполненная теленовелла о двух потерявшихся сестрах, в 1950-е годы живших бок о бок в большом городе Рио-де-Жанейро, но так и не встретившихся из-за серии печальных обстоятельств мелодраматического характера.