2019-05-25T21:40:41+03:00
Телевизор

Объявлен кастинг женихов для Ольги Бузовой: певица вновь ищет мужа в телешоу

Победитель проекта «Замуж за Бузову» обманул доверчивую звезду, но она не теряет надежду найти свою половинку
Ирина ВИКТОРОВА
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Ольга с победителем "Замуж за Бузову" Денисом ЛебедевымОльга с победителем "Замуж за Бузову" Денисом ЛебедевымФото: Instagram.com
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25 мая Канал ТНТ объявил кастинг в новый проект: в этот раз ищут женихов для Ольги Бузовой и невест Тимуру Батрутдинову. «Они знакомы давно и могут помочь друг другу наладить личную жизнь...» - вот такой формат шоу заявлен. Из промо-роликов ближе к осени мы узнаем, что завидный холостяк мечтает создать семью, а «девушка №1» не теряет надежду встретить надежного любимого мужчину. В новом телешоу пообещают изменить статус «в активном поиске» Бузовой и Батрутдинова на другой – «в отношениях», а впоследствии «замужем», «женат».

Съемки летом. Сейчас на кастинг приглашают мужчин и женщин от 20 до 40 лет, которые не состоят в официальном браке. Сначала надо заполнить анкету на сайте ТНТ, а если ваше фото заинтересует, то вас пригласят на очный кастинг, где придется продемонстрировать не только фотогеничность, но и другие необходимые для брака с Тимуром и Олей качества.

Бузова с Батрутдиновым готовы к летним съемкам

Бузова с Батрутдиновым готовы к летним съемкам

По некоторым данным, рабочее название проекта «План Б», и если Оля и Тимур не найдут вторые половинки на шоу, им по правилам проекта придется создать пару… Напомним, что Батрутдинов был главным героем шоу «Холостяк», но вне проекта у него не сложились отношения с девушкой, которую он выбрал победительницей. А Ольге победитель проекта «Замуж за Бузову» разбил сердце: оказалось, что сыровар Денис Лебедев много врал, изменял и искал выгоду для бизнеса в отношениях с популярной певицей и телеведущей. Надеемся, что в новом проекте страстей будет не меньше, и Ольга Бузова наконец-то встретит «принца на белом коне», а Тимур Батрутдинов наконец-то выберет «женщину своей мечты».

Если летом вы сможете взять отпуск и улететь на съемки в Европу, то спешите на кастинг:

http://castings.tnt-online.ru/casting-show-woman/

http://castings.tnt-online.ru/casting-show-man/

ИСТОЧНИК KP.RU

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