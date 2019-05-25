Единственный сын Игоря Костолевского порвал с друзьями-мажорами и прекратил общаться с девушками

Единственный сын Игоря Костолевского поставил крест на привычной жизни, порвал со старыми друзьями-мажорами и с головой ушел в религию. Он читал проповеди у метро, а потом неожиданно пропал. Три месяца Алексей Костолевский не выходил на связь. Поклонники молодого человека забеспокоились и отправились на его поиски.

Алексея Костолевского нашли. Он даже дал небольшое интервью. "Думают, что я шизофреник или псих, или кто там, я не знаю. У меня папа - известный актер Игорь Костолевский", - рассказал сын знаменитого актера в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

36-летний Костолевский-младший очень похож на своего звездного родителя. Алексей такой же высокий, как и народный артист. Наследник Костолевского читает проповеди у метро. "Я не сумасшедший, поверьте, я юрист, который закончил МГИМО", - признается молодой человек, который уехал учиться в Голливуд на режиссера.

Сын Костолевского ударился в религиюФото: Из личного архива героя публикации

Его отец, секс-символ советского кино, и мать, актриса Елена Романова, развелись, когда ему было 18 лет. Наследнику Костолевского прочили блестящую карьеру, но он ударился в религию. "Я был блудником, матерился, ходил по клубам. Думал, что смысл жизни - это путешествовать по миру, иметь много денег и спать с красивыми девушками. Но это путь от дьявола", - признавался Алексей, который прекратил общение с прекрасным полом.

Теперь он, как сам утверждает, говорит с Богом. "Иисус когда ко мне приходил, это абсолютно правда, понимаю, что невероятно звучит. Я бы сам, если бы мне кто-то сказал, сомневался бы. Я видел это, правда, я не сумасшедший. Просто в нашей стране, как люди говорят, если ты говоришь с Богом - это молитва, если бог говорит с тобой - шизофрения", - посетовал Костолевский-младший.

Не так давно сам Игорь Костолевский огорошил признанием: его единственный сын лежал в психиатрической клинике. "К сожалению, я ничего не могу поделать: Леша находится под влиянием своей матери. Да, он учился в МГИМО, потом в Голливуд уезжал. Вскоре у него произошел сдвиг. Он лежал в психиатрической клинике, состоит на учете в ПНД. Но мать не дает его лечить... В диспансере говорят: «Он приходит, мы его принимаем, но от лекарств он отказывается, а мы бессильны»", - заключил артист советского кино.