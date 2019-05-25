2019-05-25T22:26:44+03:00
Звезды

Закрытие Каннского фестиваля-2019: Возлюбленная Антонио Бандераса вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Николь Кимпел нежным поцелуем поздравила испанского мачо, получившего приз за лучшую мужскую роль [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Антонио Бандерас и Николь Кимпел на закрытии Каннского фестиваля-2019.Антонио Бандерас и Николь Кимпел на закрытии Каннского фестиваля-2019.Фото: REUTERS

Звезды покидают Лазурный берег: 72-й Каннский кинофестиваль завершен. Главный приз - Золотую пальмовую ветвь - в этом году получил корейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты». Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал актер Антонио Бандерас, сыгравший в драме Педро Альмодовара «Боль и слава». 58-летнего испанца в этот вечер поддержала его возлюбленная, 38-летняя бизнес-леди из Нидерландов Николь Кимпел. На красной дорожке Николь появилась в смелом прозрачном платье, продемонстрировавшем ее стройные ноги.

Николь появилась в смелом прозрачном платье. Фото: REUTERS

Николь появилась в смелом прозрачном платье.Фото: REUTERS

Антонио и Николь встречаются уже четыре года, и, похоже, за это время красавица блондинка вполне освоилась с ролью спутницы жизни главного голливудского мачо. Когда Антонио вручили приз за лучшую мужскую роль, Николь поздравила его нежным поцелуем.

Блондинка нежным поцелуем поздравила испанского мачо, получившего приз за лучшую мужскую роль. Фото: REUTERS

Блондинка нежным поцелуем поздравила испанского мачо, получившего приз за лучшую мужскую роль.Фото: REUTERS

Другой яркой парой вечера стали Квентин Тарантино и его жена, израильская певица Даниэла Пик. 56-летний режиссер расстался со статусом холостяка в ноябре прошлого года, и на красной дорожке вел себя как настоящий молодожен: нежно целовал пальчики супруги и обнимал ее за талию.

Режиссер нежно целовал пальчики супруги. Фото: REUTERS

Режиссер нежно целовал пальчики супруги.Фото: REUTERS

Даниэла выбрала для красной дорожки открытое светлое платье, обнажившее ее плечи. Фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» претендовал на главный приз, но из Канн режиссер уезжает с пустыми руками.

Квентин Тарантино с женой Даниэлой. Фото: REUTERS

Квентин Тарантино с женой Даниэлой.Фото: REUTERS

В светлом наряде на красной дорожке появилась и Эль Фэннинг: 21-летняя голливудская актриса в этом году стала самым молодым членом фестивального жюри. Звезда «Малифисенты» пришла на церемонию закрытия в нежном воздушном наряде, украшенном серебристой вышивкой.

В светлом наряде на красной дорожке появилась и Эль Фэннинг. Фото: REUTERS

В светлом наряде на красной дорожке появилась и Эль Фэннинг.Фото: REUTERS

Эль Фэннинг. Фото: REUTERS

Эль Фэннинг.Фото: REUTERS

Очень похожий наряд был у китайской актрисы Чжан Цзыи. Звезда фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» в этом году отметила 40-летие, но выглядит по-прежнему словно юная 20-летняя девушка. Вот что значит загадочная Азия с ее древними рецептами молодости и красоты!

Чжан Цзыи, звезда фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Фото: REUTERS

Чжан Цзыи, звезда фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».Фото: REUTERS

На церемонии закрытия появилась и легенда французского кино Катрин Денев: 75-летняя актриса блеснула темно-зеленым платьем, расшитым пайетками.

Катрин Денев. Фото: REUTERS

Катрин Денев.Фото: REUTERS

Сильвестр Сталлоне привез в Канны боевик «Рэмбо 5». 72-летний актер появился на красной дорожке вместе с 50-летней женой, бывшей моделью Дженнифер Флавин, и 22-летней дочкой Софией.

Сильвестр Сталлоне Фото: REUTERS

Сильвестр СталлонеФото: REUTERS

Дочь героя голливудских боевиков давно привлекает внимание поклонников, и в этот раз прекрасная София подтвердила свое звание одной из самых очаровательных голливудских наследниц.

Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавин и 22-летней дочкой Софией. Фото: REUTERS

Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер Флавин и 22-летней дочкой Софией.Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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