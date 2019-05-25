2019-05-25T22:55:15+03:00
Звезды

«Мятый желтый парашют»: В Инстаграме высмеяли платье Виктории Бони, возомнившей себя принцессой

Телеведущая продемонстрировала на Каннском фестивале очередной неудачный наряд [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Виктория Боня на красной дорожке Каннского фестиваля.Виктория Боня на красной дорожке Каннского фестиваля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Виктория Боня показала своим поклонникам в Инстаграме очередной наряд, который она приготовила для Каннского кинофестиваля. Телеведущая решила сфотографироваться в образе диснеевской принцессы и нарядилась в желтое платье с пышной юбкой – точь-в-точь как у Белль, героини мультфильма «Красавица и чудовище». На своей страничке Боня поделилась кадром, запечатлевшим рабочий момент фотосессии. 39-летняя модель позирует на набережной Круазетт, рядом с ней стоит стилист с чашечкой кофе.

- Обожаю каннский кинофестиваль за его неповторимую атмосферу и возможность поработать с интересными людьми над интересными проектами. А ещё это единственное время в году, когда здесь превращаешься в настоящую принцессу, - написала Виктория. – Как вам мой образ?

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Обожаю каннский кинофестиваль за его неповторимую атмосферу и возможность поработать с интересными людьми
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Поклонники честно ответили: ужасно. Подписчиков Вики смутило то, что наряд был очень мятым и выглядел неопрятно. Назвать Викторию принцессой в таком небрежном виде могли разве что самые отчаянные льстецы, а их среди фолловеров Бони не оказалось. Подписчики решили сказать Вике правду и назвали ее платье «мятым желтым парашютом».

Потерпев фиаско с платьем, Виктория покинула Канны. Каннский фестиваль завершился, и Боня вместе с дочкой Анджелиной перебазировалась в Монако. Здесь поселился богатый наследник Алекс Смерфит, с которым Виктория прожила в гражданском браке 7 лет, живет в Монако. У сына владельца крупнейшего бизнеса по производству картонных упаковок дом в Монте-Карло, и Анджелина во время поездок на Лазурный берег общается с отцом и бабушкой. Недавно Виктория призналась, что была не прочь родить от Алекса еще одного ребенка. Но он воспротивился этой идее.

Боня в последние годы не пропускает ни одной премьеры Каннского фестиваля. Телеведущая приезжает на Лазурный берег и ходит на все показы во Дворец Фестивалей регулярно, как на работу. Что, в общем-то, так и есть: немалую долю дохода Бони составляет реклама в Инстаграме: она продвигает косметические средства и собственную линию одежды. А крупнейший кинофорум планеты – лучшая возможность напомнить о себе.

Еще один неудачный наряд Бони - серебристый комбинезон. Фото: EAST NEWS

Еще один неудачный наряд Бони - серебристый комбинезон.Фото: EAST NEWS

Правда, в предыдущие годы на Каннском фестивале телеведущая не раз промахивалась с платьями. То наденет слишком прозрачное, то вызывающе открытое, то безвкусное. Однажды Виктория и вовсе вышла на красную дорожку в турецкой подделке вечернего наряда известного модного дома Alexander McQueen. В отличие от кутюрного оригинала ценой 4500 евро турецкая копия стоила в разы дешевле. Правда, и качеством не блистала: на снимках с красной дорожки было заметно, что из наряда Бони торчат нитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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