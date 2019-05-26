Ночь музеев в Риме: Танцы на развалинах

Странная идея все бросить и отправиться в музей одолевает большинство наших сограждан в двух случаях. Если вдруг начинается какая-то сверхмодная выставка, или объявляется «ночь в музеях». И если выставки просто необходимы приличному человеку для того, чтобы вставить где-нибудь в фитнесс-центре или на бизнес-ланче в кафе «Смородина»: «Был я вчера на Айвазовском – ничего особенного», то «Ночь в музеях» совсем другая история. Тут во всей красе просыпается тяга к халяве, даже если она идет в сплаве с тягой к прекрасному. Дикие очереди в музеи, в которые в любое другое время можно попасть за чисто символическую плату – зрелище удивительное и еще ожидающее своего бытописателя…

И уж конечно, я был уверен, что где-нибудь в Европе «ночь в музеях» это что-то принципиально иное. Не знаю почему. Привычка…

Собственно, в славном городе Риме музеи точно не для римлян. Сотни тысяч ошалевших от обилия древностей и пасты гостей столицы отбивают (я так думаю) всякую охоту у местных бродить по многочисленным бесценным зданиям, щедро набитым произведениями искусства. Каждый из этих шедевров навечно осчастливил бы рядовой город в любой стране мира. Но в Риме с шедеврами не церемонятся. Их вряд ли даже считают по одному – нет смысла. Скирдовать Рафаэлей и Караваджо сотнями куда практичнее.

Когда язык на боку, а развалины, портики и имена римских императоров витают в голове без всякого смысла и категорически не поддаются упорядочению, скорее всего это означает, что вечер близок. Именно в таком состоянии на ватных ногах мы подошли к очередному памятнику, отмеченному в путеводителях и настоятельно рекомендованному к посещению. «Алтарь мира» в свое время был поставлен Августом в честь побед над германцами и испанцами (прямо как у сборной Италии на чемпионате мира по футболу 2006 года). Потом памятник был, как и положено, разрушен варварами, восстановлен по кусочкам, и теперь выставляется в специальном ангаре весьма внушительных размеров. Дошедший до этого места турист покорно готовит 10 евро на билет, предвкушая очередную встречу с малопонятными обломками.

Алтарь мира в римеФото: Павел САДКОВ

Но, к счастью для кошелька, именно в этот вечер началась международная «Ночь в музеях». В Риме пара десятков музеев разной степени серьезности готовы принять посетителей, но явно не рассчитывают, что эту будут иностранцы. Если ты приехал из другой страны, да еще и не знаешь итальянского - крайне маловероятно, что сумеешь поучаствовать в этой акции. Нам повезло. Алтарь мира уже закончил принимать посетителей, но оказалось, что ровно в 8 вечера, можно пройти в музей, да еще и посмотреть балет. Что за балет не уточнялось, зато выяснилось, что эти самые ночи в Риме не бесплатны. Цена, правда, скромная, всего 1 евро. Но за эти деньги открываются и Капитолийские музеи, и музей Наполеона, и музей Рима, и музей карабинеров… А иногда и вовсе можно пройти просто так. И везде приготовлены специальные программы – лекции, концерты, спектакли… Еще одно важное отличие – музеи действительно открыты ночью до нуля, а то и двух часов (у нас, напомню, чаще всего просто продлевают время работы музея на час-два).

И вот скоро восемь. Небольшая очередь к Алтарю мира на глазах превращается в длиннющую гусеницу. Все говорят на итальянском, все терпеливо ждут, ведя светские беседы. Римская публика, как выяснилось, относится к таким мероприятиям серьезно, и, возможно, это редкая возможность побывать в интересных местах без толп туристов.

Дальше, все как в кино. Белые стены, аккуратный магазинчик, сам Алтарь мира, вокруг которого неторопливо бродят со вкусом одетые римляне… Люди рассаживаются вокруг небольшой сцены, явно в ожидании прекрасного.

«Прекрасное» появляется минут через 15 после заявленного времени. Несколько мужчин в коричневых трусах и девушек в длинных красных платьях манерно выплывают на сцену. На первый план выходят двое бородатых дядек. Первый виснет на втором, и в таком виде второй носит первого то налево, то направо. Потом они вновь выходят на центр сцены и первый медленно сползает со второго. Как человек далекий от искусства и редко внимающий языку танца, я начинаю испытывать настойчивое желание посмеяться. Но никто вокруг, как выясняется, моих чувств не разделяет. Римская богема тонко чувствует происходящее, и мне становится неловко. Парни в трусах усаживают в углу сцены, и начинается не слишком синхронный танец парня и девушки. И как бы далеко я ни был от понимания танцевального искусства, как любой русский понимаю - это что угодно, но не балет…

Впрочем, настроение, безусловно, отличное. Красивое место, интересная публика, что-то забавное на сцене… Но вот появляется очень солидная пожилая сеньора, которая рассказывает про мигрантов, что новую Европу, про толерантность… Вот ей-Богу, все стереотипы о Европе, о которых нам столь навязчиво рассказывают политические ток-шоу на федеральных каналах, собрались в одном месте. Как по заказу… Думаю, примерно такие же чувства испытал бы итальянец, если бы в московском кафе его посадили за один столик с медведем, надели ушанку и принесли пельмени с водкой под «Очи черные»…. Наваждение какое-то…

Мы сбежали, не досидев до финала концерта. Из самого Алтаря мира смотрели бородатые мужики в коричневых трусах. Мне показалось, что я прочитал в их глазах благодарность. Все-таки не весь их позор на сцене мы увидели…

Конечно, и концерты, и лекции в других местах наверняка были другими, и о другом. И «Ночь музеев» в Риме прекрасно организована, и очень элегантна. Может и у нас все уже поменялось? Надо будет сходить…