Какая-то "неЯсная поляна": крупнейшая литературная премия объявила очень странный лонг-лист

Премия «Ясная Поляна» объявила странный лонг-лист в номинации «Современная русская проза».

Дело не в том, что лонг получился действительно «лонг» и состоял из сорока трех наименований. (В прошлом году, например, длинный список тоже состоял из 43 пунктов, а в шорт-лист пробрались всего три книги). Гораздо интереснее, что в этом «лонге» оказались книги, которые, в принципе, не очень-то должны были туда попасть.

Во-первых, член жюри Валентин Курбатов настоятельно рекомендовал выкинуть из списка «Латгальский крест» Валерия Бочкова, однако «Крест» все равно вошел. (Книга неплохая, хотя Бочкову с критикой сталкиваться приходится постоянно: автора обвиняют в том, что, живя в Америке, он клевещет на родину-матушку Россию, хотя, если прочитать книги, можно убедиться, что вовсе не клевещет).

Лично для меня куда удивительнее, чем появление непатриотичного Бочкова - очередное возникновение Гузели Яхиной с новым романом «Дети мои». Дело даже не в том, что этот роман не особенно удачен, скучен и явно уступает даже распиаренной «Зулейхе». Проблема в том, что Яхина уже один раз обобрала «поляну», получив и приз зрительских симпатий, и первое место. Вроде бы, по условиям «Ясной поляны» дважды одну поляну не отбирают. Но, как сказал президент премии Владимир Толстой, не включить в список Яхину они не могли, а дальше будут разбираться.

Аналогичная ситуация с Андреем Рубановым, два года назад получившим премию за роман «Патриот». Триумфатор «поляны» нынче вновь засветился в лонге, причем, сразу два раза: как автор и как соавтор. Во-первых, Рубанов вместе с представителем Дальнего Востока Василием Авченко вошли в «лонг» с дальневосточным романом «Штормовое предупреждение». Во-вторых, конечно, в длинный список попала нашумевшая книга Рубанова «Финист-ясный сокол», как сказал один из членов жюри - «очень «оптимистический" роман, где всех поубивали, все злодеи, но зато в конце все спустились в глубоко оптимистический языческий мир». Впрочем, как бы то ни было, произведение действительно достойное, к тому же, получившее на днях премию «Нацбест» , с чем Андрея Рубанова сердечно поздравляем.

Определенно, что жюри придется теперь как-то выкручиваться, и оно, конечно, как-то выкрутится. Например, когда литературный обозреватель Наталья Ломыкина поинтересовалась, откуда взялась в списке книга Василия Аксенова «Десять посещений моей возлюбленной», изданная аж в 2015 году, - ей было отвечено, что номинировать старенькое никто не запрещал.

Очевидно, что номинировать до победного тоже никто не запрещал. С завидным постоянством в лонге «Ясной поляны» мелькает Анаит Григорян, причем, не только фамилия, но и произведение «Поселок на реке Оредеж». В прошлом году Григорян с «Поселком на реке Оредеж» шла в лонге под номером тринадцать, в этом году - снова под номером тринадцать. Может быть, третьего раза уже и не будет, учитывая, что книгу выделил сам Алексей Варламов, член жюри, ректор Литературного института, а в прошлом году Григорян с «Поселком» стала Лауреатом премии «Лицей».

Лично мне страшно интересно, как в «лонг» вошли такие откровенно слабые романы, как, например, «Варшава, Элохим! Рай» Артемия Леонтьева, «Оскорбленные чувства» Алисы Ганиевой, «Небесный почтальон Федя Булкин» Александры Николаенко. Но нас никто не спрашивает.

Во время кулуарных бесед критики рассуждали о феномене Яхиной: как писатель пониженной гениальности собрал такие урожаи и сделал такие тиражи. Сошлись во мнении, что популярностью Яхина обязана Дине Рубиной: та же тема, та же целевая аудитория интеллектуальных советских тетушек.

- И как вы не умерли от скуки, читая русские романы? - посочувствовала один из журналистов у членов жюри, намекая на особую унылость русской прозы. Жюри хором вздохнуло, помолчало и решило назвать свою любимые книги из списка, подчеркнув, однако, что включение в число любимых не означает «белую метку» для финала. В число любимых вошли уже известные нам «Дни Савелия» Григория Служителя, таинственная «Рымба» Александра Бушковского, «Тайнозритель» Максима Гуреева и «Дорога на Астапово» Владимира Березина.

За последнего и впрямь отрадно, потому что Березин пишет давно и известен всем, а крупных премий однако же никогда не получал. «Дорогу на Астапово», написанную в модном жанре философского травелога (герои книги поехали по следам Толстого), критик Павел Басинский назвал лучшей книгой Березина.

Конечно, на церемонии объявления лонга не раз звучало имя редактора Елены Шубиной, из чьей редакции вышло 14 книг списка. Но, восстанавливая историческую справедливость, можно отметить и редактора Ольгу Аминову, уже ушедшую из «Эксмо» на вольные хлеба, но успевшую подготовить немалое количество неплохих книг, из которых хотелось бы выделить замечательный роман Андрея Иванова «Обитатели потешного кладбища» и «Элемент 68» Александра Дергунова.

Кстати, Дергунов - выходец литературных курсов CWS Майи Кучерской - и это позитивный момент. Значит, курсы небесполезны. Еще из позитивного: уже чуть ли не официально заявлено, что тренд сломан, рассказы начинают отвоевывать позиции у романа.

Во время мероприятия критик Павел Басинский заметил, что было бы хорошо, если бы в какой-то год победителем стал не роман, а, например, рассказ по типу толстовского «Алеши Горшка».

Ниже представляем лонг-лист. Жирным выделено то, что мне нравится. На объективность не претендую.

Список номинантов на премию "Ясная поляна"

1. Авченко Василий, Рубанов Андрей. Штормовое предупреждение. Роман больших расстояний. – М.: Молодая гвардия, 2019.

2. Аксёнов Василий. Десять посещений моей возлюбленной. – Спб.: Лимбус Пресс, 2015.

3. Артемов Владислав. Император. – М.: Журнал «Москва», № 11-12, 2018; №1, 2019.

4. Архангельский Александр. Бюро проверки. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.

5. Ахмедова Марина. Камень. Девушка. Вода. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

6. Белоиван Лора. Южнорусское Овчарово. – М.: Издательство «Лайвбук», 2017.

7. Березин Владимир. Дорога на Астапово. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.

8. Бочков Валерий. Латгальский крест. – М.: Журнал «Дружба народов», №1, 2019.

9. Букша Ксения. Открывается внутрь. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018.

10. Бушковский Александр. Рымба. – М.: Журнал «Октябрь», № 9-10, 2018.

11. Ганиева Алиса. Оскорбленные чувства. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.

12. Гоноровский Александр. Собачий лес. – М.: Журнал «Новый мир», №2, 2019.

13. Григорян Анаит. Поселок на реке Оредеж. – М.: Эксмо, 2019.

14. Гуреев Максим. Тайнозритель. – М.: Эксмо, 2018.

15. Дергунов Александр. Элемент 68. – М.: Эксмо, 2019.

16. Евсеев Борис. Очевидец грядущего. – М.: Эксмо, 2018.

17. Етоев Александр. Я буду всегда с тобой. – М.: Азбука-Аттикус,2019.

18. Иванов Андрей. Обитатели потешного кладбища. – М.: Эксмо, 2018.

19. Каминский Евгений. Свобода. – М.: Журнал «Звезда», № 8-9, 2018.

20. Козлова Анна. Рюрик. – М.: Фантом-пресс, 2019.

21. Кононов Николай. Восстание. Документальный роман. – М.: Новое издательство, 2019.

22. Кочергин Илья. Ich любэ dich. – М.: Рипол-классик, 2017.

23. Крусанов Павел. Яснослышащий. – М.: Флюид ФриФлай, 2019.

24. Кузнецов Сергей. Живые и взрослые. – М.: Livebook, 2019.

25. Куприянов Константин. Желание исчезнуть. – М.: Журнал «Октябрь», 2018, №8.

26. Леонтьев Артемий. Варшава, Элохим! Рай. – М.: РИПОЛ-классик, 2019.

27. Лиханов Дмитрий. Bianca. Жизнь белой суки. – М.: Эксмо, 2018.

28. Минкина-Тайчер Елена. Белые на фоне черного леса. – М.: Время, 2018.

29. Некрасова Евгения. Калечина-малечина. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018.

30. Немзер Анна. Раунд: оптический роман. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.

31. Николаенко Александра. Небесный почтальон Федя Булкин. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

32. Новиков Дмитрий. Голомяное пламя. - М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.

33. Рубанов Андрей. Финист – ясный сокол. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

34. Рыбакова Мария. Если есть рай. – М.: Журнал «Знамя», №9-10, 2018.

35. Рябов Олег. Осторожно – женщина. – М.: Вест-Консалтинг, 2018.

36. Сальников Алексей. Опосредованно. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

37. Самсонов Сергей. Держаться за Землю. – М.: РИПОЛ-классик, 2018.

38. Сенчин Роман. Дождь в Париже. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

39. Служитель Григорий. Дни Савелия. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.

40. Ставецкий Вячеслав. Жизнь А.Г. – М.: Журнал «Знамя», №11-12, 2018.

41. Чижова Елена. Город, написанный по памяти. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019.

42. Ярин Александр. Жизнь Алексея: Диалоги. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018.

43. Яхина Гузель. Дети мои. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.