2019-05-26T13:09:51+03:00
Звезды

Сергей Лазарев о «радости отцовства»: Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах-дочь!

Артист с юмором отреагировал на слухи о появлении «наследницы»
Елена БОДУЭН
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Мы, конечно, спросили у артиста, можно ли его поздравлять со счастливым событием или стоит все же «погодить»Мы, конечно, спросили у артиста, можно ли его поздравлять со счастливым событием или стоит все же «погодить»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На каждой крупной музыкальной премии случаются какие-то сенсации. Вчера на одном из таких мероприятий все говорили по поводу того, что Тимати станет отцом во второй раз. А уже после завершения мероприятия Сеть «взбудоражило» еще одно пополнение в семье. В анонимном паблике «Только никому» появилась запись:

- «Был на премии RU.TV, узнал от коллег, что у Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем».

Мы, конечно, спросили у артиста, можно ли его поздравлять со счастливым событием или стоит все же «погодить».

- Знаю уже, спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах - дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни! - с юмором отреагировал Сергей на информацию. И признался, что мясо для шашлыка берет свежее, а маринует уже сам.

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Никита очень ждал появления новогодней ёлки в доме
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Напомним, что два года назад стало известно о том, что у Лазарева есть сын, которого он три года скрывал от посторонних глаз. Артист неоднократно говорил, что хочет максимально сберечь ребёнку детство, поэтому и не афишировал его появление в его жизни максимальное количество времени.

Во время нашего интервью к «Евровидению» мы на всякий случай интеллигентно поинтересовались, не просит ли Никитка братика или сестричку, на что 36-летний артист не менее интеллигентно сказал, что мальчик много времени проводит в садике, с друзьями, вокруг него много детей поэтому дефицита общения у него пока нет. Поэтому, даже если дочь и есть, скорее всего Лазарев будет по той же схеме максимально беречь ребенка по той же схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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