Илон Маск — самый высокоплачиваемый руководитель в США

Американское издание New York Times составило рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний. Своих, американских.

Абсолютным лидером оказался Илон Маск, гендиректор Tesla. На этой должности он за 2018 год заработал $ 2,284 млрд. Из них $55 тыс. - зарплата, остальное — опционы на акции компании (тоже своеобразная форма вознаграждения — опцион дает возможность получить за акцию определенную сумму денег в оговоренные сроки). При этом средняя зарплата в Tesla — россиянам лучше не смотреть - $55,1 тыс. в год. Для США это всего лишь 138 место (на первом месте по величине средней зарплаты у сотрудников — биофармацевтическая компания Celgene с $263 тыс.).

В тройку самых высокооплачиваемых глав компаний США также вошли Дэвид Заслав (Discovery Inc., американская медиа-компания) с $129 млн и Найкш Арора (Palo Alto Networks, IT- компания, занимающаяся кибербезопасностью) с $125 млн.

Надо сказать, вознаграждения глав крупнейших компаний в России с этими цифрами и рядом не стояли. Согласно последнему рейтингу Forbes, тройка самых дорогих топ-менеджеров России зарабатывает от $11 млн (третье место) до почти $18 млн (первое место) в год. Совсем бедненькие, можно сказать. Правда, и средний уровень зарплат даже в этих компаниях (про остальную Россию не говорим) — ну никак не американский.

Кстати, вот так выглядит пятерка штатовских компаний с самыми высокими средними зарплатами сотрудников, по сведениям New York Times:

1) Celgene (биофарма) — $263 тыс. в год (это почти 17 млн рублей, то есть примерно 1,4 млн в месяц)

2) Vertex Pharmaceuticals (биотехнологии) — $232 тыс.

3) Facebook (в представлении не нуждается) — $228 тыс.

4) Palo Alto Networks (кибербезопасность) — $223 тыс.

5) Alexion Pharmaceuticals (фармацевтика) — $223 тыс.