Это матрица, из которой человек не выходит

Прочитал статью про то, как в Москве бурно растут сервисы доставки еды, которыми пользуется уже 62% жителей города, а рестораны переходят на модель dark kitchen, то есть заведение без зала для посетителей, просто кухня и место для ожидания курьеров сервисов доставки. Для подобных заведений есть реальная экономия на аренде, ведь готовить можно в самой что ни на есть промзоне в металлическом ангаре, где цена квадратного метра примерно на порядок (если не на два) меньше, чем в торговых центрах. Для клиента тоже есть профит - он заказывает ресторанную еду, которую можно готовую съесть дома (а значит не имея геморроя с пробками, парковками).

Этот факт подан как великое достижение прогресса. Теперь давайте сопоставим всю эту картину с данными от московской мэрии, которая по информации от сотовых операторов недавно выяснила, что половина жителей города вообще за пределы своего района не выезжает в течение дня. И картина будет совсем завершенной.

Да, это прямо фильм «Матрица». Ячейка, в которую доставляют еду и из которой человек не выходит, зарабатывая электронные деньги прямо не отходя от обеденного стола. Только в «Матрице» это выглядело очень технологично, а в реальности оказалось, что всё весьма прозаично.

Это не только российская проблема. Например, в Японии есть примерно 10% населения, которые вообще не выходят никуда из дома и их называют, если мне не изменяет память, хикки. Хикки (не путать с хиппи) - это абсолютные затворники.

Частичное затворничество, как это происходит в Москве, явление не изученное и цифр нет. Но, уверен, что там, в Японии, происходит примерно то же самое и по сути и по пропорциям.

Почему? Я думаю, что проблема в превышении плотности населения. Если людей вокруг становится слишком много, то включаются скрытые механизмы ограничения численности популяции, в том числе такое "социальное самоубийство", когда человек добровольно уходит из социальной жизни, но не из физической.

Самое печальное в том, что у нас социальное самоубийство половины населения считается великим достижением, в то время как в Японии это считается грандиознейшей социальной проблемой. Её пытаются решить разными способами, расшевелив хикки и заинтересовав их чем либо, облегчив передвижение. Ведь то, что больше половины жителей не мобильны - это уже близко к катастрофе.

Неважно где, в Токио или в Москве.