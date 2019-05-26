"Каждый из нас должен отдать Василевскому по половине медали". Хоккеисты сборной России назвали героя матча с Чехией

Хоккеисты сборной России одержали победу в напряженнейшей игре за "бронзу" чемпионата мира 2019. Наша команда одолела чехов в серии буллитов со счетом 3:2. Команда Ильи Воробьева, у которой было немало топ-звезд на этом турнире, добыла важную победу, проигрывая по ходу матча и проявив настоящий характер.

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН: "ВСЕ У НАС ИГРАЛИ ПРАВИЛЬНО"

Один из вице-капитанов сборной России Александр Овечкин всегда готов приехать в сборную России. В 2014 году он был капитаном на последнем победном чемпионате мира в Минске. На ЧМ в Словакии великий "Ови" выглядел чуть скромнее, выдавая яркие отрезки.

- Две команды были разочарованы вчерашними играми, хотели играть в финале. Не получилось. Очень много сил отдали, - говорит после матча форвард сборной России. - Забили нам два гола и встали. Потом мы забили. Но гол есть гол. Ну а в третьем периоде уже Вася (то есть вратарь Андрей Василевский - прим.ред) все сделал.

Овечкин уверен, что наши сделали все как надо, но не хватило для успеха мелочей:

- Если брать всю команду, то мы сыграли хорошо. Финнам проиграли 0:1, соответственно все четыре звена сыграли неудовлетворительно. В остальном, я считаю, все играли правильно, по системе. Повторюсь, где-то не хватило хладнокровия, паузы.

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК: "АНДРЕЙ ПОДАРИЛ НАМ СЕГОДНЯ ПОБЕДУ"

Автором "золотого" буллита в матче за 3-е место ЧМ-2019 по хоккею у нашей команды стал капитан Илья Ковальчук. Он не отказался от вызова в сборную России и принес свою пользу в нужный момент.

- С физикой и химией у нас все в порядке. Тяжело собрать все силы, мысли и эмоции в кулак после полуфинала, - говорит Ковальчук после матча с Чехией, называя главного творца победы в "бронзовом" финале - Василевский — лучший игрок матча. Андрей подарил нам победу. Во втором периоде мы действовали более-менее хорошо, а в остальное время Чехия была сильнее. Спасибо Андрею.

А вот проигранный полуфинал против команды Финляндии наш капитан назвал худшей игрой на ЧМ:

- Наверное, это был наш худший матч на турнире. Финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта, но мы все равно были обязаны находить возможность забросить. Финляндии вчера повезло. Сегодня повезло нам. Мы будем делать выводы и двигаться вперед. У нас сильная команда, много молодых ребят, некоторые из них впервые выступили на ЧМ. У этих парней светлое будущее.

МИХАИЛ СЕРГАЧЕВ: "САМ ОТЫГРАЛ СЕГОДНЯ НА ТРОЕЧКУ"

Защитник сборной России Михаил Сергачев был одним из тех, кто был напарником главного героя матча Андрея Василевского по обороне. И Сергачев уверен, что именно наш голкипер - главный герой игры:

- Спасибо Василевскому, он молодец. Андрей сегодня вытащил всё, даже то, что нельзя было вытащить. Превзошёл сам себя. Каждый из нас сейчас должен отдать ему по полмедали. Что в основное время, что в овертайме и буллитах.

Сергачев сказал, что после матча с Финляндией наши сделали перемены в своей игре:

- Против Финляндии многие ребята сыграли по двадцать минут. Это сказывается. Мы упростили действия. Необходимо было играть проще, передачи отдавать проще, забрасывать шайбу в чужую зону.

Свои же силы в игре с Чехией Сергачев оценивает скромно:

- Сыграл на троечку. Выходил и старался отдавать точные передачи. Разрушал атаки соперников, бросал по воротам.