Британский политик - о Михаиле Любимове: Отличный человек! Жаль, что шпион!

Встречать знаменательную дату бодрый и энергичный юбиляр укатил на другой конец света, в Рио-де-Жанейро, сказав друзьям, что обязательно наденет в любимом городе Остапа Бендера и белые штаны, и белую панаму. А «КП» попросила его близких поделиться важными воспоминаниями о друге.

ПОЖЕРТВОВАЛ КАРЬЕРОЙ РАДИ ЛЮБВИ

- Нас так многое связывает, что не знаю, за что уцепиться в первую очередь. Помню, как он дотошно экзаменовал по английской литературе меня и других молодых сотрудников разведки перед отправкой в Англию. Он уже тогда в душе был литератором. Сидел, попыхивая трубкой с душистым табаком, - воплощение джентльмена, - рассказывает ветеран Службы внешней разведки Михаил Богданов. - Мы дружим много лет, он как старейшина, а мы по-прежнему чувствуем себя маленькими учениками. Англичане называли его улыбчивым Майком и очень любили. Однажды я разговаривал с очень известным и влиятельным британским политиком (имя называть не буду), и он откровенно сетовал: «Как мы гуляли с Майком, какой был человек! Как жаль, что шпионом оказался!» Я передал это Михаилу Петровичу, и он был польщен. Потом даже подбивал вместе съездить в Англию (Богданов был выслан из Лондона в 1985 году. - Ред.), но сомневаюсь, что меня бы впустили.

- Писали, что он пожертвовал генеральской карьерой из-за любви. Еще и романтик?

- Он решился на второй развод, наплевав на стереотипы и правила. В то время же это считалось «непартийным» поведением. Но это был честный поступок, вызывающий еще большее к нему уважение. Хотел бы отметить, какой он потрясающий отец. С сыном (известным журналистом Александром Любимовым. - Ред.) никогда не было никакого сюсюканья, но они очень любят друг друга.

- Что пожелаете юбиляру?

- Хочу выразить огромную благодарность за все, что он сделал для нашей профессии и исторической науки, и пожелать оставаться в такой же прекрасной форме!

ПОДАРИЛ ВДОХНОВЕНИЕ КИМУ ФИЛБИ

А Руфина Пухова-Филби, вдова легендарного советского разведчика, лидера «кембриджской пятерки» Кима Филби, особо благодарна Любимову за идею организовать для мужа школу учеников.

- Впервые мы встретились с Михаилом Петровичем у Кима, потом он писал ему из Дании (Любимов был там заместителем резидента КГБ, первым секретарем и советником посольства. - Ред.). А главным событием стало создание на конспиративной квартире школы учеников. Для Кима это было очень важно, он снова почувствовал себя востребованным, ему нравилось общаться на своем родном языке с молодыми умными людьми. Эти занятия вдохновляли, - вспоминает Руфина Ивановна. - А Михаилу Петровичу хочу пожелать быть таким же оптимистом и активным человеком самого широкого профиля! Он интересный во всех отношениях.

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям и желает Михаилу Любимову крепкого здоровья и кипучей энергии на долгие годы!

СПРАВКА «КП»

Михаил Петрович ЛЮБИМОВ родился 27 мая 1934 г. в Днепропетровске, в семье сотрудника ОГПУ. Окончил МГИМО, дипломатическую карьеру начал в посольстве СССР в Финляндии. В 1959 г. пришел в разведку, в Первое главное управление КГБ СССР. В 1961 - 1965 гг. - сотрудник резидентуры ПГУ КГБ в Лондоне. В 1965 г. выслан из Британии. Работал в Дании, в центральном аппарате КГБ. После отставки в звании полковника занялся писательской деятельностью. Автор многих книг и пьес. В книге «И ад следовал за ним» описал своего бывшего зама, бежавшего на Запад предателя Олега Гордиевского.

Женат, имеет сына.