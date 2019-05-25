Жил-был коп, полицейский лоб

Сегодня на Первом канале стартует сериал об интернациональной любви на фоне погонь и перестрелок. Если кто-то вдруг не знает, копами (в оригинале - cop) за океаном называют полицейских. По сюжету в Россию по программе обмена прилетает один из таких копов, сержант Джон Маккензи, которого играет известный по «Движению вверх» Кирилл Зайцев. Ему дают в напарники следователя Василису Вихреву (Анна Снаткина). Сначала, конечно, парочка конфликтует, но потом Василиса и Джон находят общий язык и становятся настоящей командой - так создается международный спецотдел по борьбе с иностранными преступниками в России. Ну и конечно, без служебного романа здесь тоже не обойдется.

- Это не сериал про ментов! - утверждает Анна Снаткина. - Это фильм о любви, которая разворачивается на фоне работы в полиции и взаимоотношении двух стран.

- Наша история романтическая, - вторит ей режиссер картины Радда Новикова. - Это не совсем реальный детектив, некая сказочность присутствует. В «Копе» важна именно любовная линия.

Сложнее всего в этой картине пришлось Кириллу Зайцеву - он был вынужден не только идеально говорить по-английски, но и изображать акцент, когда его герой переходит на русский.

- Кирилл фантастически готовился к роли, общался с носителями языка, - признается режиссер. - Мы поняли, что ему нужно не только прекрасно говорить по-английски, но и по-русски с американским акцентом, причем чтобы это не выглядело комично. И придумали такую схему: наняли Кириллу американца Дэниеля Репко, который читал сценарий. Он хорошо знал русский и полностью пересказывал текст - мы все это записали. Кирилл перед каждой сценой прослушивал запись и старался произносить реплики так, как их произнес американец. В итоге Зайцев справился шикарно. Всем, кто приезжал на площадку, мы не говорили, что он русский. И люди спрашивали: «Где вы такого американца нашли?» Я поняла, что Кирилл - очень талантливый актер. Он обаятельный, у нас с такой голливудской фактурой артистов практически нет. Герой должен был быть похож на Капитана Америку - и вот Кирилл похож, его даже немножечко стебут по этому поводу.

Сам Зайцев признается, что ему очень пригодится его опыт работы за океаном, - когда-то, обучаясь в Государственной морской академии, Кирилл проходил практику на американском танкере, к тому же съемки «Движения вверх» частично проходили в Штатах.

- Когда мне предложили сделать пробу на Джона, я жил в Риге, - вспоминает он. - А так как я работал в США, у меня было представление о том, откуда приехал мой герой. С другой стороны, мне очень повезло с продюсерами сериала, которые подошли к делу профессионально, и я, как в Голливуде, делал эту роль с настоящим коучем. Помимо акцента, мне были важны пластика, жестикуляция и манера поведения в речи. Все это я взял у Дэниеля Репко. С ним, кстати, мы познакомились еще на съемках «Движения вверх»: в фильме он играл американского комментатора.

Так как «Коп» все-таки в большей степени о полиции и в центре сюжета расследования, то не обошлось без перестрелок, драк и погонь. Для артистов, однако, это не стало жестоким испытанием.

- Мало кто знает о том, что у меня было спортивное прошлое, я проходила подготовку в каскадерском клубе, - призналась Анна Снаткина. - Я неплохо владею холодным оружием. Здесь мне это все пригодилось. Каскадеры только подправляли.

«Коп». С 27 мая, понедельник - четверг, 21.30, Первый.