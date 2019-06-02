2019-06-02T23:38:49+03:00
Дом. Семья

В английском городке кошка шесть дней дурачила спасателей

Животное почти неделю наблюдала за попытками людей снять ее с железнодорожного моста
Юлия ДИВЕЕВА
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Кошка ХэттиКошка ХэттиФото: СОЦСЕТИ
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В городе Плимут графства Корнуол пожарные почти неделю пытались снять с железнодорожного моста кошку, которая, как всем показалась, застряла там. Пятилетнюю Хэтти заметили на мосту, который соединяет Плимут и Солтэш, 24 июня. Она находилась на опоре на высоте девяти метров.

На место прибыла пожарная команда и несколько часов пыталась достать кошку из ниши, куда она залезла, но та отказывалась подойти к ним. Не помогало даже угощение.

То, что кошка несколько дней сидит на мосту и не может спуститься, так обеспокоило местных жителей, что железнодорожная компания даже Network Rail намеревалась закрыть движение на этом участке, чтобы пожарные могли спокойно достать Хэтти, сообщает BBC News.

Хозяйка виновницы переполоха Кирсти Хоудэн тоже дежурила у моста, каждый день надеясь, что спасатели достанут ее любимицу. По словам женщины, она уже готовилась к новой попытке снять кошку, когда в среду около 23:00 услышала за дверью мяуканье. Хэтти каким-то образом смогла спуститься самостоятельно и вернулась домой.

«Она немного похудела и воняет, очень громко мяукала, и сразу поднялась наверх и легла спать», - рассказала Хоуден.

Хэтти и ее друзья Фото: СОЦСЕТИ

Хэтти и ее друзьяФото: СОЦСЕТИ

Кристи уточнила, что пропадала ее питомица почти больше двух недель. Она написала на своей странице в Facebook, что Хэтти не вернулась домой 11 мая. Она просила жителей города позвонить ей, в случае, если они увидят кошку.

Надо отметить, что объявления "помогите найти Хэтти" и раньше появлялись на странице ее хозяйки. Помимо кошки в семье живут две собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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