"Никуда его собаки не тащили": "КП" опровергли сообщения о найденном в подмосковной канализации мальчике

Стая бродячих собак покусала двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске вечером в воскресенье, 26 мая.

В дежурную часть поступило сообщение о пропаже мальчика. Малыша удалось найти вскоре после получения заявки. Оказалось, что бегающие по округе собаки немного покусали его, поэтому ребенка было решено доставить в Центральную районную больницу.

Там пострадавшего перебинтовали, сделали ему уколы и оставили отдыхать. Жизни мальчика ничего не угрожает. Данную информацию "КП" подтвердили источники в правоохранительных органах.

При этом ряд СМИ ранее сообщил о том, что ситуация якобы обстоит иначе, и ребенок чуть ли не в критическом состоянии находится в реанимации после того, как псы затащили его в канализацию и продержали там несколько часов.

"Никуда его собаки не тащили. У него укусы. Никакой канализации не было. Как заявка поступила, его сразу нашли", - рассказал "Комсомольской правде" собеседник агентства.

Где были родители малыша в момент инцидента, пока неизвестно.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце стая бродячих собак сильно покусала девятилетнего мальчика в Благовещенске. Ребенок оказался в реанимации - ему понадобилась операция.