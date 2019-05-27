Московская пара назвала дочь в честь героини сериала "Игры престолов"

В Москве с начала весны появились на свет 22 553 малыша. Это, по данным столичных органов ЗАГС, превышает статистику рождаемости за такой же период прошлого года. Так сказать, беби-бум. Это почти на 1300 новорожденных больше.

- Чаще всего девочек, рожденных в марте и апреле 2019 года, называли Александрами, Мариями и Софиями (Софьями), а мальчиков — Михаилами, Александрами и Максимами, — рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова. - Эти имена популярны у москвичей уже на протяжении нескольких лет.

Но не все называют детей популярными именами, некоторые родители выбирают необычные варианты. Например, насмотревшись сериала "Игра престолов", семейная пара назвала дочку именем Арья.

- Родители приходили в центр госуслуг "Мои документы" района Покровское-Стрешнево в апреле, - подтвердили в Управлении ЗАГСа.

Родители Арьи не ожидали, что сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении, поздравит их фразой на валирийском языке (вымышленный язык сериала “Игра престолов”). Семейная пара была приятно удивлена.

Но Арья в Москве - не первая девочка с таким именем. За восемь лет, пока шел сериал, в Москве родились 18 малышек, которых назвали Арьями.

КСТАТИ

Какими еще редкими именами называли детей в Москве:

- 2016 год - появились на свет Купава и Агата-Мария, Цезарь и Варфоломей;

- 2017 год - родились Семирамида, Камелия, Хлоя и Ляля, а еще Дональд, Уолтер, Яго и Томислав;

- 2018 год - Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика, Адель-Иллария. Среди необычных мужских имен были отмечены Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель, Пересвет и Добрыня.