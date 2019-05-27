2019-05-27T10:08:05+03:00
Общество

Московская пара назвала дочь в честь героини сериала "Игры престолов"

В ЗАГСе рассказали, какие еще необычные имена выбирали родители
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
Насмотревшись сериала "Игра престолов", семейная пара назвала дочку именем АрьяНасмотревшись сериала "Игра престолов", семейная пара назвала дочку именем АрьяФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В Москве с начала весны появились на свет 22 553 малыша. Это, по данным столичных органов ЗАГС, превышает статистику рождаемости за такой же период прошлого года. Так сказать, беби-бум. Это почти на 1300 новорожденных больше.

- Чаще всего девочек, рожденных в марте и апреле 2019 года, называли Александрами, Мариями и Софиями (Софьями), а мальчиков — Михаилами, Александрами и Максимами, — рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова. - Эти имена популярны у москвичей уже на протяжении нескольких лет.

Но не все называют детей популярными именами, некоторые родители выбирают необычные варианты. Например, насмотревшись сериала "Игра престолов", семейная пара назвала дочку именем Арья.

- Родители приходили в центр госуслуг "Мои документы" района Покровское-Стрешнево в апреле, - подтвердили в Управлении ЗАГСа.

Родители Арьи не ожидали, что сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении, поздравит их фразой на валирийском языке (вымышленный язык сериала “Игра престолов”). Семейная пара была приятно удивлена.

Но Арья в Москве - не первая девочка с таким именем. За восемь лет, пока шел сериал, в Москве родились 18 малышек, которых назвали Арьями.

КСТАТИ

Какими еще редкими именами называли детей в Москве:

- 2016 год - появились на свет Купава и Агата-Мария, Цезарь и Варфоломей;

- 2017 год - родились Семирамида, Камелия, Хлоя и Ляля, а еще Дональд, Уолтер, Яго и Томислав;

- 2018 год - Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика, Адель-Иллария. Среди необычных мужских имен были отмечены Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель, Пересвет и Добрыня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наталья Поклонская: О первой встрече с мужем, жестокой любви и Николае Втором
У главной красавицы Госдумы и бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской вышла новая книга. Писала вместе с мужем, юристом Иваном Соловьевым. Авторы откровенно рассказали о тайнах своей жизни
«Эта жаба приехала в больницу. До утра в ее сале ковыряться»: циничная студентка меда прославилась своими постами в «Твиттере»
Старшекурсница новосибирского медуниверситета, у которой папа — известный хирург, называет преподавателей даунами, а умершего человека сравнивает с колбасой
Новости 24
На выборах в Европарламент в Великобритании лидирует партия Brexit
С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутником "ГЛОНАСС-М"
Таксистам запретят работать на легковых автомобилях старше 7 лет
Глава парламента Южной Кореи прибыл в Россию с трехдневным визитом
Трамп заявил о готовности к ведению переговоров с Ираном
В Кремле заявили о неизменности позиции по инциденту в Керченском проливе
Камеры научат искать водителей, лишенных прав управления транспортом
Кличко опубликовал видео с треснувшим стеклянным мостом в Киеве
На выборах президента Литвы победил Гитанас Науседа
Экс-мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент
Погода в Москве на 27 мая 2019 года: в столице +23, без осадков
В Верховной Раде оценили возможные последствия дефолта на Украине
В Китае два человека погибли при обрушении крыши на заводе
В Киеве оценили убытки от конфликта с Россией
Европарламент обновил предварительные результаты выборов
Партия Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии