2019-05-27T12:37:38+03:00
Происшествия

В Москве мужчина сломал 10-летнему ребенку позвоночник за мат на детской площадке

Причиной побоев стали бранные слова, которые ребенок произнес во время игры на детской площадке
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В детскую больницу Филатова доставили мальчика с компрессионым переломом позвонкаВ детскую больницу Филатова доставили мальчика с компрессионым переломом позвонкаФото: Влад КОМЯКОВ
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Жуткий инцидент произошел 26 мая прямо на детской площадке рядом с ТЦ "Каширская плаза". 10-летний Павел* как всегда играл со сверстниками и имел неосторожность сказать пару матерных слов. Ребята посмеялись и забыли про недоразумение. К несчастью, на этой же площадке был и взрослый мужчина, которому очень не понравились выражения детей, но вместо поучительной беседы или попытки убедить ребят в неправильности их поступка, он стал грубить и кричать на детей.

- В детскую больницу Филатова доставили мальчика с компрессионым переломом позвонка. Ребенок рассказал, что на детской площадке его побил дядя за матерное слово. Мальчик пояснил, что мужчина начал на них кричать, а когда они ему ответили, что больше так не будут поступать и попросили взрослого от них отойти, то тот накинулся на одного из них с кулаками, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Помимо компрессионного перелома Паше диагностировали ушиб грудины и сразу госпитализировали в хирургическое отделение. На данный момент местная полиция пытается отыскать неадекватного мужчину по описанию мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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