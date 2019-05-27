В Москве мужчина сломал 10-летнему ребенку позвоночник за мат на детской площадке

Жуткий инцидент произошел 26 мая прямо на детской площадке рядом с ТЦ "Каширская плаза". 10-летний Павел* как всегда играл со сверстниками и имел неосторожность сказать пару матерных слов. Ребята посмеялись и забыли про недоразумение. К несчастью, на этой же площадке был и взрослый мужчина, которому очень не понравились выражения детей, но вместо поучительной беседы или попытки убедить ребят в неправильности их поступка, он стал грубить и кричать на детей.

- В детскую больницу Филатова доставили мальчика с компрессионым переломом позвонка. Ребенок рассказал, что на детской площадке его побил дядя за матерное слово. Мальчик пояснил, что мужчина начал на них кричать, а когда они ему ответили, что больше так не будут поступать и попросили взрослого от них отойти, то тот накинулся на одного из них с кулаками, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Помимо компрессионного перелома Паше диагностировали ушиб грудины и сразу госпитализировали в хирургическое отделение. На данный момент местная полиция пытается отыскать неадекватного мужчину по описанию мальчика.