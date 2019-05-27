Чья клубника вкуснее: «КП» рассказывает, где в Москве купить самые спелые и свежие ягоды

На подмосковных дачах клубника еще не пошла (это случится в конце июня), зато палаток со спелыми ягодами все больше и больше. Челноки выбирают людные места (возле станций метро или торговых центров) и дольше двух-трёх часов на одном месте не задерживаются. На просьбу показать документы реагируют с некоторой долей кокетства. Мол, кому нужны эти бумажки, ты посмотри, какая клубника.

- Это же не ягода, а первый поцелуй любимой женщины! Клянусь. Страстный. Незабываемый. Будешь меня потом по всей Москве искать, чтобы купить такую же.

Захожу на Дорогомиловский рынок. Представители южных народов в ту же секунду фокусируют на мне внимание и зазывают к своему прилавку.

- Я тебе ее помою. Попробовать дам. Насыплю с перевесом. Ещё и апельсин подарю.

Мне кажется, если б я не подошел и стоял бы на том же месте, смуглый мужичок продолжал бы:

- Я тебе машину свою отдам... Дом подпишу в Армении... Я за тебя свою самую красивую дочь замуж выдам. Только клубнику купи.

На рынке почти любой фрукт вам дадут попробовать. Жаль только, есть нужно на глазах у продавца. А то бы походил по рядам, набрал целый пакет - и домой.

Чаще всего здесь попадается крымская клубника (до 600 рублей за один кг) и краснодарская (300-400 рублей). Выглядит как на открытке. На вкус - шесть баллов из десяти. Все-таки я хорошо знаю, какой вкус у домашней клубники. Лично выращивал. Вот этими самыми руками. А тут и сочность не та. И аромат предельно сдержан. Но коробки со всеми печатями и маркировкой. Если говорят «Крым», значит, есть все сведения - вплоть до телефона. Если говорят «Краснодар», то же самое.

На ярмарке ягоды проверяют по старинке. Моют, осматривают и пробуют на вкусФото: Павел КЛОКОВ

КАЧЕСТВО ПРОВЕРЯЮТ СО ВКУСОМ

Другая точка. Ярмарка выходного дня. Улица Тарусская, владение 14. Здесь в основном уже не перекупщики, а производители.

- Я приехала из Краснодара, - рассказала мне продавец Анна Леонтьева. - Там у нас клубника уже созрела. Не в теплицах, а на улице. Попробуйте.

Девять баллов из десяти! Пальцы до сих пор пахнут. И цена терпимая - 350 рублей за один лоток (800 гр).

Пока мы общались, к нам подошёл проверяющий из медслужбы Россельхознадзора. Начал переписывать все имеющиеся фрукты. По поводу клубники сказал, что определить ее родину практически невозможно. Положить в коробку можно все, что угодно. Также, как и написать на ней.

На ярмарке ягоды проверяют по старинке. Моют, осматривают и пробуют на вкус. Никаких химических экспертиз в данном случае не делается.

В соседнем квартале натыкаюсь ещё на одну точку. Возле торгового дома «Ясенево». Стоит старенькая грузовая «ГАЗелька». Рядом алюминиевый столик. А на нем - весы и клубничка.

Я подошёл к продавщице с открытым сердцем, но она этого не оценила. И велела убрать фотоаппарат. По поводу документов ничего не знает - «всё у хозяйки». Где она, не в курсе.

Я не стал пробовать ее клубнику. Из принципа. Но с виду - жалкая тройка. Некоторые ягоды с какими-то белыми ямками. Как после пиявок... Хвостики тусклые и пожухлые.

Интересно и другое. Я зашёл в магазин. Вышел через 15 минут. Женщины этой уже не было.

Крымская клубника чуть дороже краснодарскойФото: Павел КЛОКОВ

ТУРЕЦКАЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ...

Как ни крути, а без грамотного специалиста не обойтись. Поэтому я попросил помочь известного агронома Михаила Воробьева.

И вот какая картина сложилась.

Небольшой рынок в Головинском районе.

Большинство продавцов говорит, что их клубника из Краснодарского края. Цены - до 350 рублей за кило. Внешний вид - так себе. Слегка помятая. Чашелистики не первой свежести. Следовательно, сорвана неделю назад. Если не больше.

Крымскую клубнику продают дороже на сотню. Аромат у неё очень слабый. Это также означает, что ягоды сорваны давно.

- Оп-па! - восклицает Михаил. - Какие необычные ягоды. Видите, хвостики очень длинные (10-12 см). Такие сорта выведены специально для особых гидропонных грядок, чтобы плоды было удобно собирать. Обычно их можно видеть в теплицах Израиля. Но на ценнике опять таки – «краснодарская».

Встретили знакомую продавщицу. Шёпотом и заговорщицки спросили:

- Откуда?

И получили ответ:

- Моя клубника с Кубани, гарантирую. А вот остальные продают как краснодарскую, но на самом деле она турецкая.

Чтобы не быть голословной, женщина объяснила, что у кубанских фермеров фирменная упаковка - пластиковый ящик, а на дне - газета. Вряд ли турки будут упаковывать свою клубнику в кубанскую прессу. Просим дать испачканный клубничным соком листок. Так и есть, газета «Родное предгорье», адрес издательства - Краснодарский край.

- Ягоды из «фирменной кубанской упаковки» выгодно отличаются от других свежестью, - соглашается Михаил. - Ягоды блестящие, не мятые, чашелистики - зеленые, как газон на Рублевке. У остальных продавцов, как мы видим, «краснодарская» разложена в прозрачные пластиковые коробочки. Скорее всего, ягоды переложили из ящиков, чтобы иностранные надписи на них не вызывали лишних вопросов у покупателей.

Но где эти ящики? Оказалось, в бункере для мусора, который стоит в самом дальнем углу рынка. Под неодобрительные взгляды степенных бабушек мы нашли ящики, на которых на двух языках написано «Название товара - клубника свежая», «Экспортер - Турция». При этом на прилавках ни одного ценника с надписью «турецкая», одна сплошная «краснодарская». Может по вкусу они и одинаковые, но когда обманывают - неприятно.

Корреспондент «Комсомолки» изучил столичный рынок клубникиФото: Павел КЛОКОВ

Мираторг.

Упаковки с ягодами лежат на прилавках, которые обдуваются потоком прохладного воздуха (620 рублей за кг). Упакованы в запечатанные пластиковые коробочки. На ценниках информация - произведено в Армении, сбор - три дня назад. Ягоды свежие, но розоватого цвета. Значит, не совсем спелые. Лежать на прохладном прилавке будут без проблем и две и три недели, но вкус у них будет как у недозрелых плодов, которые покраснели в процессе хранения.

Вкусвилл.

475 рублей за 1 кг. Ягоды упакованы в стандартные пластиковые «клубничные» коробочки. Качество хорошее, ягоды свежие. На ценнике опять-таки указано - «краснодарская». На просьбу показать информацию о производителе без долгих уговоров выносят из подсобки ящик, на котором указано название ИП и адрес - действительно, Краснодарский край. Дата сбора - день назад, потому и свежая.

ВЫВОДЫ

- Краснодарская клубника начинает массово созревать в середине мая. Следовательно, к началу лета ее должно быть на прилавках уже достаточно много.

- Другие экспортеры тоже не дремлют - ягоды отправляют из Турции, Египта, Армении, Азербайджана, Израиля, Греции и даже из Сирии.

- Если доставка произведена оперативно, то в первые дни продажи клубника из Краснодарского края всегда будет более свежей, чем импортная.

- Майская отечественная клубника всегда будет дороже, чем импортная. Дело в том, что весна в той же Турции начинается в феврале. К апрелю начинают плодоносить ранние сорта, которые всегда дают небольшой урожай, такая уж биологическая особенность. К маю у них вступают в плодоношение среднеспелые и поздние сорта, они более урожайны поэтому и себестоимость и, соответственно, цена килограмма меньше. А у нас в это время только ранние, не очень урожайные сорта. Впрочем, это не мешает продавцам переписать ценники и продавать дешевую турецкую клубнику по ценам краснодарской.

- По большому счету потребителю нет разницы, откуда привезли ягоды. Однако лежалая или долго ехавшая клубника частично теряет свои полезные и вкусовые свойства. Поэтому если цена одинаковая - выбирайте более свежую, у которой ягоды блестящие, а зеленые хвостики похожи на молодые весенние листочки. Ориентируйтесь на аромат. Если плоды сорвали неспелыми и они дозрели в процессе хранения, пахнуть они будут слабо.