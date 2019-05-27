Собянин: московские школьники завоевали 55% золотых наград Всероссийской олимпиады

В концертном зале "Зарядье" мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года. Они взяли рекордное число дипломов – 943.

- Победить в своей школе, победить в Москве, победить в России - это действительно громко. Я в свое время участвовал в олимпиадах и знаю сколько нужно приложить усилий. Нужно преодолеть себя, стать целеустремленнее, пройти огромный путь и победить - это круто, - сказал Сергей Собянин.

Наряду с ЕГЭ результаты Всероссийской олимпиады являются важнейшим независимым показателем качества образования школьников. В этом году заключительный этап олимпиады проходил в 13 городах России (с 17 марта по 27 апреля), приняли участие 1 717 столичных школьников. Москва принимала финал олимпиады по экономике, праву, обществознанию, русскому, английскому, немецкому, французскому, китайскому, итальянскому и испанскому языкам.

Как и в прошлые годы, московские школьники одержали победы по всем 24 предметам. Самыми результативными оказались олимпиады по экономике (17 победителей), английскому языку (15), физике и праву (по 14), химии (13), истории (12), русскому языку, литературе и биологии (по 11 победителей).

- Итоги этой олимпиады рекордны для Москвы - 55% от количества победителей это московские школьники. Никогда за всю историю такого результата не было, - сказал Сергей Собянин.

По сравнению с 2009/2010 учебным годом число москвичей – победителей и призеров Всероссийской олимпиады выросло в 3,4 раза (278 и 943 соответственно).

Образование в Москве, по словам Сергея Собянина, было всегда неплохим, но победителей давало всего 10-15% школ. Сейчас треть школ дала победителей и призеров олимпиад. Всем, кто принимал участие в команде Москвы и достиг высоких результатов, получат от правительства по 100 тысяч рублей, занявшие 2 и 3 место - по 300 тысяч рублей, за 1 место - 500 тысяч рублей. Если участник олимпиады завоевал несколько дипломов, то выплаты осуществляются по двум лучшим результатам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- на счету москвичей 204 диплома победителя (55% от общего числа первых мест) и 739 дипломов призера;

- всего – 943 диплома (42% от общего числа), которые завоевали 866 московских учащихся из 227 школ;

- при этом 794 московских школьника завоевали по 1 диплому, 67 человек – по 2 диплома, 5 человек – по 3 диплома.

КСТАТИ

Московская электронная школа открыта для всего мира

Выступая перед школьниками – победителями Всероссийской олимпиады, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 27 мая в библиотеке Московской электронной школы появилась возможность регистрации всех желающих пользователей. Это позволит им получить доступ ко всем ресурсам библиотеки, в том числе к конструктору сценариев уроков, и, соответственно, загружать в МЭШ собственные образовательные материалы.