Звезда сериала «Коп» Кирилл Зайцев: Мы не снимали карикатуру на американцев

На Первом канале стартовал сериал «Коп», где рассказывается о работе международного спецотдела по борьбе с иностранными преступниками в России. В центре сюжета - «наш» следователь Василиса Вихрева (Анна Снаткина) и американский коп, сержант Джон Маккензи. Его играет звезда фильма «Движение вверх» Кирилл Зайцев.

- Мы не снимали карикатуру на американцев, у нас не было цели создать пародию, - говорит о своей роли Кирилл. - Это настоящий детектив - остросюжетный, захватывающий, с живыми людьми и абсолютно правдоподобными обстоятельствами. Наш фильм не создаёт образа врага, как это порой делают американцы, показывая русских. А наоборот, рассказывает историю о дружбе, профессионализме и любви.

Коп - трейлер.В эфире с 27 мая. За основу сюжета взят обмен опытом между отделами полиции РФ и США.

- У вас были трюковые сцены с дракой, погоней, стрельбой. Вас везде подменяли каскадёры?

- Есть три вещи, которыми офицер полиции должен владеть в совершенстве: стрельба, рукопашный бой и вождение. До того, как начались съемки фильма, я понял, что мне надо эти навыки «прокачать». И продюсеры пошли мне навстречу. Я ходил в тир и стрелял из настоящего пистолета с боевыми патронами. Занимался рукопашным боем в зале с нашим постановщиком трюков и замечательным каскадёром Владиславом Медведевым, который поставил все драки в фильме. У меня даже было несколько уроков экстремального вождения. Я люблю выполнять трюки самостоятельно. Это влияет на правильное самочувствие в кадре, сердце начинает биться сильнее, что придаёт драйв всей сцене.

- Вы учили английский с преподавателем-американцем для этой роли. А до этого хорошо знали язык?

- До того, как я решил стать актёром, я получил профессию штурмана-судоводителя. За свой хороший английский я, по большому счету, благодарю Государственную Мореходную академию имени адмирала Макарова. Самым же первым учителем для меня был мой отец, который очень рано научил меня читать транскрипции и работать со словарём.

В центре сюжета сериала "Коп" - «наш» следователь Василиса Вихрева (Анна Снаткина) и сержант полиции США Джон Маккензи (Кирилл Зайцев).

- Основа картины - это история любви, но сами герои очень разные, у них разный менталитет. Чисто теоретически вы могли бы себя представить на месте главного героя - человека, который влюбится в жительницу другой страны?

- Я верю в любовь без границ. Более того, я верю, что только в любви человек способен расширять свои границы.

- Вы рассказывали, что у вас был опыт работы в Америке и это помогло вам в работе над ролью. А в чем конкретно?

- В английском языке (особенно в американском английском) более, чем в русском, выработана формальность и система в общении. При встрече дружелюбие, открытость, приветливость и улыбка появляются у них на рефлекторном уровне. Это привычка, которая привита с детства. И знаменитое «How are you?” они спрашивают, не потому что им интересно как у вас дела, а потому что так принято.

Кирилл Зайцев в роли сержанта Джона Маккензи.

Я думаю, американцы более раскрепощённые. Если кто-то хочет идти в наушниках по улице и петь, то он так и сделает. Если кому-то хорошо – будет танцевать. У нас такое, согласитесь, встречается редко!

“Коп”

Первый канал

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