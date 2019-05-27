2019-05-27T17:33:14+03:00
Общество

«Победа» стала первой по темпам роста среди лоукостеров Европы

За 2018 год авиакомпания перевезла 7,2 млн клиентов
Ксения БОГДАНОВА
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Авиакомпания «Победа» заняла первое место по темпам роста среди всех лоукостеров Европы. Лидерство в рейтинге, составленном по итогам 2018 года, низкобюджетному авиаперевозчику группы «Аэрофлот» присудил ведущий мировой аналитический центр CAPA (Centre for Aviation). «Победа» в прошлом году перевезла более 7,2 млн. пассажиров, увеличив число клиентов по сравнению с 2017 годом на 56,8%. Такой показатель обеспечил российскому авиаперевозчику абсолютное лидерство среди европейских компаний-лоукостеров. Средний показатель прироста у конкурентов, по данным CAPA, составил всего 13%.

- Мы уже привыкли ставить рекорды, оправдывая название компании в российских и международных рейтингах. Но наша команда не расслабляется и сделает все возможное, чтобы не только сохранить лидирующие позиции: мы знаем, как сделать «Победу» еще эффективнее, - отметил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

Успех «Победы» - одна из закономерных составляющих стратегии развития группы «Аэрофлот», которая называется «100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота». Стратегия была принята в связи с досрочным выполнением «Аэрофлотом» основных целей, запланированных до 2025 года. Уже в 2017 году группа перевезла более 50 миллионов клиентов и по объемам пассажиропотока вошла в пятерку крупнейших европейских и двадцатку мировых авиационных холдингов. Теперь «Аэрофлот» ставит перед собой новую цель: перевезти 90-100 миллионов пассажиров в 2023 году, когда компания будет отмечать 100-летие. Ключевая роль в этой стратегии отводится «Победе» - предполагается, что к вековому юбилею компании лукостер будет перевозить 25-30 млн пассажиров в год.

Авиакомпания «Победа», предлагающая пассажирам беспрецедентно низкие тарифы, совершила свой первый полет в 2014 году. За этот короткий срок отечественный лоукостер не раз становился лидером всевозможных авиационных рейтингов. Так, по итогам 2015 года «Победа» стала мировым лидером по темпам роста среди лоукостеров (на основании рейтинга отраслевого издания Airline Business). По итогам 2016 года то же издание назвало «Победу» лидером среди всех низкобюджетных авиаперевозчиков мира по темпам роста выручки. Кроме того, отечественный лоукостер стал первым в Европе по росту загрузки.

Не отстает «Победа» и в российских рейтингах: крупнейшие агентства по продаже авиабилетов ежегодно признают компанию лидером в тарифном сегменте. Благодаря гибкой ценовой политике средняя загрузка на рейсах «Победы» составляет 94%, а на большинстве рейсов — 100%, что является абсолютным рекордом среди отечественных авиакомпаний. И, наконец, Росавиация назвала «Победу» самой пунктуальной авиакомпанией России: в апреле 2019 года 99,6% рейсов перевозчика вылетели вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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