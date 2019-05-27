"Летел на электросамокате по шоссе, обгоняя машины": московский автомобилист снял шокирующее видео

Видеокадры, на которых молодой человек, обгоняя машины и игнорируя все возможные ПДД, летит по оживленной автодороге, на днях взорвали соцсети. Парень в наушниках и капюшоне получил кличку камикадзе. Ну а как еще назвать человека, который на двухколесном средстве передвижения, пусть даже и с моторчиком, умудрился развить скорость в 75 км/ч. При этом даже такого элементарного средства защиты, как шлем, на нем не было.

Автор видео был настолько шокирован происходящим, что не удержался и включил камеру мобильного телефона. Съемка сделана в воскресенье 26 мая в районе станции метро "Дубровка".

- Он вылетел мне под колеса на одном из перекрестков. Я едва ушел от столкновения, а потом стал наблюдать за его передвижением. Он ехал по улице Дубровка со скоростью от 60 до 75 км/ч. Даже красные сигналы светофора его не останавливали. Я был за рулем автомобиля, так вот он меня обогнал, и на участке, где ограничение скорости для автомобилей в 40 км/ч, - рассказал "Комсомолке" автор видео, московский автомобилист Антон Архипов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711263" frameborder="0"></iframe> Летел на электросамокате по шоссе, обгоняя машины.

В комментариях пользователи соцсетей шутят мол, а зачем самокату притормаживать: нет госномера, нет штрафов за превышение скорости. Но большинство волнует тема безопасности. Кстати, на днях в Москве произошло первое смертельное ДТП с участием электросамоката. 21 мая на Щелковском шоссе — автомобилистка сбила мужчину на регулируемом пешеходном переходе. 46-летний владелец чудо-гаджета выехал на "зебру" на красный сигнал светофора. От полученных травм он погиб на месте.

Тем временем в Госдуме никак не определятся с правилами движения для электросамокатов. Официально это транспортное средство приравнено к пешеходам. Однако сумасшедшая скорость, которую они развивают, опасна как на проезжей части, так и на тротуаре.