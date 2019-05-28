«Тверской герой» оказался мошенником?

В последнее время стремительно увеличивается число так называемых профессиональных должников, которые набирают кредитов, заранее понимая, что возвращать их не будут. Они неплохо подкованы в законах и знают, что судебные тяжбы могут тянуться годами.

Пожалуй, самая потрясающая история происходит прямо сейчас в Твери. В начале апреля местные СМИ начали подробно писать о беде местного предпринимателя Сергея Каптурова. С одной стороны, некоторые журналисты пытаются представить мужчину как героя, который отстаивает свою честь. При этом есть информация, что Каптуров - жесткий неплательщик кредитов, коммунальных платежей, госпошлин и штрафов и всю эту ситуацию он спровоцировал сознательно.

Так герой или мошенник?

Я попытался разобраться в этой непростой истории.

Итак, Сергей Каптуров, предприниматель средней руки, 38 лет, женат, двое несовершеннолетних детей. Он взял кредит в местном отделении микрокредитной организации «Лига денег». 30 тысяч рублей на пластиковой карте с обязательством еженедельно гасить проценты по долгу - 1390 рублей. В апреле Каптуров допустил просрочку, и ему начали звонить некие люди. Спустя несколько дней Сергей Каптуров написал в полицию заявление об угрозах, приложил к нему записи телефонных переговоров. Звонившие представляются кавказцами, имитируя характерный акцент. Много мата. Проскакивают пассажи про «на всякий случай увези из квартиры детей». Сам Каптуров уверяет, что в других звонках были и прямые угрозы: жену изнасилуют, сына покалечат.

Правда, записи именно с этими угрозами у него не сохранились.

ДИРЕКТОР ПРИЕХАЛ С ПОВИННОЙ

Звонивших полицейские нашли быстро. Первый оказался менеджером «Лиги денег». После его задержания к следователям приехал и директор тверского подразделения микрокредитной организации Сергей Воробьев. Приехал с повинной. Признался, что тоже несколько раз звонил Каптурову и да, перегнул палку. Попросил у проштрафившегося клиента прощения, раскаивается.

Главе филиала предъявлено обвинение в вымогательстве, его подчиненному - еще и по статье «незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица». Этот товарищ однажды приезжал домой к Каптурову, когда того не было дома, и напугал его жену, ворвавшись в квартиру. Оба отправлены в СИЗО.

В головном офисе «Лиги денег» немедленно объявили, что все руководство тверского филиала отстраняется от работы. Признали факт самоуправства со стороны сотрудников.

Предложили семье Каптурова путевку на курорт за счет компании, однако Каптуров на сайте местного издания Tverigrad данное предложение отверг.

СПЛАНИРОВАЛ ВСЕ ЗАРАНЕЕ?

Между тем некоторые обратили внимание на интересную деталь. В феврале 2019-го президент Владимир Путин поручил Банку России и правоохранительным органам «в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования». И те и другие, естественно, взяли поручение на исполнение. А Каптуров, если верить данным Бюро кредитных историй, сразу же взял несколько кредитов в микрокредитных организациях. Почему в микрокредитных? Ведь там процентные ставки выше, чем в банках. Ответ прост: банки на тот момент Каптурову в долг уже не давали из-за плохой кредитной истории.

- В истории с микрокредитами бизнесмен мог все спланировать заранее, - говорит нам один из знакомых арестованного директора Воробьева. - Он допускает просрочки, кредиторы начинают напоминать ему о долге, Каптуров нарывается на грубость и, помня данное на самом высоком уровне поручение силовикам по поводу микрокредитных организаций, надеется на немедленную реакцию. Пишет в Следственный комитет заявление об угрозах, понимая, что там обязательно отреагируют.

На первый взгляд, версия фантастическая. Но это только на первый.

«ЭТО ПОХОЖЕ НА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»

После задержания Сергея Воробьева Каптуров настойчиво пытался переговорить с адвокатом подозреваемого Дмитрием Евдокимовым. В нашем распоряжении есть запись одного из таких телефонных разговоров.

Каптуров: Смысл какой. Меня сейчас следователь просит написать бумагу, что я не возражаю, что (Воробьев. - Авт.) не будет под стражей. Я так думаю, что до написания этой бумаги я должен хоть какое-то увидеть «действие».

Адвокат: Я не могу сам принимать такое решение, я не могу распоряжаться деньгами клиента.

Каптуров: Я еще раз поясню. Тогда я ничего не пишу, пускай идет как идет.

Адвокат: Это похоже на вымогательство. Вы мне ставите какие-то условия…

Позже адвокат расскажет, что Каптуров прислал ему на WhatsApp номер своей банковской карты и озвучил цену вопроса: 2 миллиона рублей.

Кредит, взятый даже в самых мелких организациях, нужно выплачивать.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСКРЕННОСТЬ = КОМПЕНСАЦИЯ

17 апреля Заволжский суд Твери отправил Сергея Воробьева в СИЗО до 10 июня. Защита экс-директора микрокредитной компании просила заключить его под домашний арест. Судья ходатайство принял. Но потерпевший оспорил...

На суде Сергей Воробьев принес Каптурову свои извинения. Каптуров заявил, что извинения услышал. Но у него «нет гарантий, что они искренние». И потом сразу зашла речь о возможной компенсации.

- Это можно было сделать (выплатить ему компенсацию. - Авт.) и до суда. И во время суда. Я, возможно, смогу это (компенсацию. - Авт.) принять, когда будет объявлена величина компенсации, - заявил Каптуров.

- Во сколько вы оцениваете компенсацию? - спросил адвокат Воробьева.

- Я не могу этого сказать. Я могу только оценить предложенную мне сумму, и я только могу сказать, искренне человек говорит это или нет...

То есть Сергею Каптурову нужна искренность, которая выражается в денежных единицах.

Супруга Сергея Воробьева, Юлия Воробьева, рассказывает, что после ареста ее мужа Каптуров требует выплаты компенсации уже от нее. Постоянно оказывая психологическое давление, пересылая ей в СМС статьи из Уголовного кодекса, одна страшней другой, и назначает ей встречи.

- Сейчас Каптуров, засадив моего мужа в СИЗО, зная, что я одна с двумя детьми в декрете, хочет получить от нашей семьи денежную компенсацию морального вреда! - говорит женщина. - Сергей, откуда я возьму деньги, если вы нашего кормильца упекли за решетку? Многие знают, кто такой Сергей Каптуров на самом деле. У этого человека долги в нескольких микрофинансовых организациях и нескольких банках города! Он берет кредит, вносит первый платеж для видимости, на этом считает свои обязательства перед банком закрытыми! Я не наговариваю, любой может проверить эту информацию...

На сайте Федеральной службы судебных при­ставов (в открытом доступе) размещена ин­формация по долгам Сергея Каптурова.

ДОЛГИ И НОВЫЕ КРЕДИТЫ

Мы и проверили. Действительно, у Сергея Каптурова очень интересная биография. На сайте ФССП в открытом доступе информация по его долгам. На текущий момент действует

10 исполнительных документов по его задолженностям. Там и кредиты, и долги по «коммуналке», и госпошлины, и штрафы ГИБДД. Только один из долгов - 117 тысяч рублей. Некоторые непогашенные долги тянутся еще с 2015 года. Вероятно, общение с коллекторами для Каптурова привычная история.

По данным Бюро кредитных историй, у Каптурова сейчас действительно 8 (!) действующих кредитов.

На сайтах судов есть как минимум две истории про Каптурова. В 2011 году его лишили водительских прав на полтора года за пьяную езду. А в январе 2019-го оштрафовали за мелкую кражу из магазина - Каптуров положил себе в сумку несколько кабелей и инструментов и попытался уйти не заплатив. Охранники вызвали полицию. При виде людей в форме у Сергея произошло экстренное обострение мочекаменной болезни, он потребовал вызвать ему «Скорую помощь». Врачи проверили пациента и не возражали, если его заберут в полицию...

На сайте Федеральной службы судебных при­ставов (в открытом доступе) размещена ин­формация по долгам Сергея Каптурова.

Словом, портрет кристально чистого плательщика кредитов все никак не получается.

Итак, идет расследование по делу о прессинге со стороны бывших работников микрофинансовой организации. С одной стороны - перестаравшиеся кредиторы, с другой - пострадавший должник с большим опытом выхода из нестандартных ситуаций, так сказать. С третьей - следствие, ухватившееся за его заявление с беспримерным рвением. Но почему-то кажется, что эта тверская история как раз из тех историй, у которых есть двойное дно. Только его пока не хотят замечать.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Многие считают, что кредитор не вправе приехать к нарушителю домой»

Эксперты говорят, что некоторые должники сознательно используют образ «страшных» коллекторов в СМИ, чтобы строчить заявления в полицию, привлекать журналистов, раздувая скандал.

- Важно понимать, что долг все равно придется вернуть, а подобные действия лишь усугубляют ситуацию, - объясняет директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. - Разбираясь в жалобах, мы наглядно видим, что некоторые истории придуманы и домыслены. Поэтому мы призываем СМИ всегда разбираться в ситуации самостоятельно, а не опираться лишь на ничем не подкрепленные слова одного человека.

На сайте Федеральной службы судебных при­ставов (в открытом доступе) размещена ин­формация по долгам Сергея Каптурова.

Специалист объясняет, что в НАПКА регулярно поступают жалобы на действия коллекторов (кстати, жалобу можно подать через сайт ассоциации коллекторов napca.ru. - Авт.). В большинстве этих заявлений как раз говорится о хамстве и запугивании.

- Но большинство должников в силу низкой финансовой грамотности в принципе не понимают, что такое взаимодействие с должником, - продолжает Борис Воронин. - Многие уверены, что коллектор или кредитор не вправе приехать к ним по месту проживания и напомнить о текущей задолженности. Также часть должников неправильно интерпретируют слова специалиста по взысканию: когда тот рассказывает о последствиях невыплаты, а они утверждают, что в их адрес была угроза. Очевидно, что часть обращений просто не соответствует действительности.