Стабилизаторы в мороженом — это хорошо? Роскачество раскрывает секреты летнего лакомства

1. Помягче или позакаленнее?

Мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. Первое встречается исключительно в кафе или специальных автоматах, где в рожок выдавливает полурастаявшее мороженое. Мягкое мороженое украшают фруктами, топингом и пр. Оно не проходит стадию закаливания и поэтому у него небольшой срок хранения.

В магазине - только закаленное мороженое. Именно его делают на производстве из смесей, которым придают форму (фрезеруют), расфасовывают и закаливают, то есть замораживают. Твердое, закаленное мороженое бывает в брикетах, вафельных стаканчиках или рожках, тортах и т. д.

ВАЖНО

Правильное закаленное мороженое из морозилки должно... откалываться. Отколоть маленький кусочек – самая простая проверка его качества, так как хорошо закаленная масса всегда плотной консистенции.

2. Натуральное дороже.

По ГОСТу (31457 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир») в натуральном мороженом должны быть только молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Молока должно быть более 40%.

Если в составе продукта будет значится, например, «пальмовое масло», то это продукт молокосодержащий и он должен стоить дешевле.

3. Для худеющих — молочное.

Обращайте внимание на жирность. Она всегда указывается в процентах и влияет на вид мороженого: молочное (не более 7,5%); сливочное (от 8,0 до 11,5%); пломбир (от 12,0 до 20,0%). Чем жирнее - тем калорийнее (но и вкуснее). Зато молочное могут позволить себе время от времени даже худеющие.

4. Какие Е разрешены.

- Стабилизаторы не отразятся на качестве мороженого, не стоит их бояться, - уверяют эксперты Роскачества. - Это естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют продукту держать форму.

Безопасны для здоровья следующие стабилизаторы и загустители:

+ альгинат натрия (Е401),

+ каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407),

+ камедь рожкового дерева (Е410), + гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417),

+ пектин (Е440),

+ целлюлоза (Е460),

+ карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466),

+ крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450),

+ желатин,

+ агароид (агар-агар),

+ казеинат натрия.

Если вас все равно настораживает наличие Е-добавок, то отдавайте предпочтение натуральным компонентам, таким как агар-агар или желатин.

Также «е-шки» добавляют для идеального равномерного цвета. Оттенки белого зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.

При производстве мороженого допускается использование следующих пищевых красителей: Е100, Е101, Е102, Е104, Е110, Е120, Е122, Е124, Е132, Е133, Е140, Е141, Е142, Е150, Е160а, Е160b, Е162, Е163.

5. Берите целое и безо льда.

Если мороженое деформировано, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или что срок годности продукта на исходе: к окончанию безопасного для употребления периода мороженое начинает терять свою форму и «усыхает».

По возможности оцените внешний вид: если мороженое покрыто кристалликами льда, значит, оно проходило повторную заморозку. И вкус у него будет уже не правильный.

6. Глазурь не отваливается.

Глазурь должна быть распределена равномерно по поверхности и не отваливаться. О неправильном хранении говорит наличие белого налета.