Виктор Евтухов: Салон президентского автомобиля обшит качественной кожей российского производства

- Виктор Леонидович, удалось ли нам добиться результатов в импортозамещении?

- В Минпромторге веду ряд отраслей: химическая промышленность, металлургия, леспром, переработка мусора и другие направления. Однако легкая промышленность для меня особенная. Это первая отрасль, которую мне доверил министр промышленности и торговли России Денис Валентинович Мантуров курировать, когда я пришел работать в Министерство промышленности и торговли 6,5 года назад. Когда говорили о легкой промышленности, раньше очень часто на лицах собеседников можно было увидеть этакую скептическую улыбку. Мол, где Россия, а где легпром? Авиация, судостроение, оборонно-промышленный комплекс - здесь мы лидеры, это понятно. Даже автопром тут у нас, в России, локализовался. А что может легпром?

Недавно было совещание у Дмитрия Анатольевича Медведева по импортозамещению в легкой промышленности. Денис Валентинович Мантуров докладывал, были представители отрасли. Председатель правительства высоко оценил то, что сегодня происходит. Даже несмотря на кризис, случившийся несколько лет назад, у нас отрасль легкой промышленности растет каждый год где-то на 4 - 5 процентов. Открывается много новых производств, причем высокотехнологичных. Да, мы не можем еще производить всю линейку продукции, конкурировать со всеми в мире. Но с нашего рынка спецодежды мы фактически полностью вытеснили иностранных производителей. Наши компании из нашего же материала, а это высокотехнологичная синтетика, полностью обеспечивают металлургов, нефтегазовый сектор, судостроителей и другие профессии. Есть хорошие компании, которые обеспечивают в рамках гособоронзаказа наши войсковые соединения, спецназ, полицию, спасателей.

- Вы упомянули об отделке кожи, есть ли прогресс в этом направлении?

- У нас стало развиваться и кожевенное производство - после того как мы запретили вывоз кожевенного полуфабриката, который забирали у нас в других странах. Вводится новый кожевенный завод на Алтае. Наша кожа используется в автопроме, в авиации, в поездах. Продукция предприятия «Русская кожа» получила высокую оценку экспертов сразу двух ведущих выставок: Premiere Vision в Париже и APLF Leather 2019 в Гонконге. Хочу отметить, что президентский автомобиль обшит кожей этой российской марки.

- Говорят, наша одежда для активного отдыха сейчас очень востребована во всем мире.

- Российская одежда для активного отдыха и досуга - сегодня одна из лучших в мире. Тридцать компаний мы вывезли на главное событие outdoor-индустрии - выставку ISPO в прошлом году. Одежда для спорта, активного отдыха, работы в самых экстремальных условиях с маркировкой «Сделано в России» вызвала большой интерес у зарубежных партнеров. Впервые российский производитель был удостоен награды ISPO Award: компания Coll Zone получила звание «Товар года - Серебряный победитель». Компания SHISHKIN uniform atelier подписала контракт с австрийской компанией Fischer Sport на производство коллекции горнолыжной экипировки сезона 2019/2020.

Торговую марку Red Fox, чьи высококлассные изделия отвечают самым высоким требованиям надежности и комфорта, давно оценили ведущие российские и иностранные компании, профессиональные спортсмены и любители активного отдыха. В одежду под этой торговой маркой экипированы лыжные инструкторы на курортах Роза Хутор и Сент-Мориц (Франция). На сегодняшний день фирменные магазины Red Fox представлены в Европе, Азии и Америке.

В интерьере Aurus Senat, который является основным служебным автомобилем президента и премьер-министра нашей страны, используется кожа качественной выделки, сделанная в России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- То, что мы делаем хорошие ткани, не может не радовать. А есть ли у нас какие-то успехи в дизайне?

- Второй год подряд представители нашего легпрома занимают лидирующую позицию в определении трендов в графическом дизайне и в дизайне отделки кожи на крупнейшей текстильной выставке Premiere Vision в Париже. Российская студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design побила рекорды по цитируемости в прессе, и сразу пять рисунков студии попали на стенд тенденций, а три из них были опубликованы в официальном каталоге выставки в качестве иллюстраций главных мировых трендов сезона весна - лето/2020. Это все истории настоящего успеха российского легпрома. Таких примеров много.

- Ивановский текстиль по-прежнему пользуется популярностью?

- Мы здорово продвинулись в производстве домашнего текстиля. Сейчас очень хорошо развивается ивановский кластер легкой промышленности. В сегменте одежды для массмаркета у нас также огромное количество предприятий, которые предлагают конкурентный продукт.

Конечно, есть к чему стремиться, сложно конкурировать в этой отрасли. Но сегодня легпром работает и на удовлетворение потребностей других отраслей. Например, мы наладили выпуск высокотехнологичных тканей и нетканых материалов, которые применяются при строительстве домов и автодорог. Нужды сельского хозяйства, медицинской, мебельной промышленности обеспечиваются отечественным легпромом.

- Расскажите о бренде Putin Team, который вы активно поддерживаете.

- У меня есть хобби. Я, конечно, не дизайнер, но с несколькими российскими компаниями мы разработали бренд Putin Team. Шьется спортивная одежда, спортивные костюмы, футболки, жилетки пуховые, куртки-пуховики в этом дизайне. Это не для продажи, на подарки. И я прошу коллег своим личным примером поддержать отечественный легпром… Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич - один из тех людей, которые это делают. Одежду бренда Putin Team с удовольствием носят и влиятельные политики, и заслуженные спортсмены, и звезды шоу-бизнеса. Можете спросить мнение о ее качестве и функциональности у Игоря Бутмана или у Вячеслава Фетисова, например.