Россияне опять жестко экономят

В России лишь 17% граждан ни на чем не экономят. Год назад, в 2018-м, ни на чем не экономили 28%. А худший, чем сейчас, результат в последний раз был в 2016 году — 11%. Такие цифры приводятся в исследовании холдинга Ромир — по итогам очередного всероссийского опроса, проведенного в апреле.

Главные статьи экономии — отдых и путешествия, еда, одежда и обувь (см. таблицу). При этом отдых и путешествия впервые вышли на первое место. Аналитики считают это показателем того, что наши граждане стали относиться к расходам более разумно. Все-таки экономить на путешествиях логичнее, чем на еде.

Правда, число тех, кто экономит на еде, в сравнении с прошлым годом все равно выросло. Причем значительно — на 17%. В той или иной мере, экономия увеличилась вообще по всем статьям расходов.

- Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади, и россияне начали немного расслабляться с 2017-го. Однако очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса, - комментирует результаты исследования президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин. - У нынешней ситуации есть как положительные стороны, так и настораживающие факторы. Если вынужденная экономия поспособствует тому, что россияне станут меньше пить и курить – это неплохо. Гораздо хуже, что уже заметная часть россиян сокращает расходы на медицину и занятия спортом.