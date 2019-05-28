Министры сыграли в футбол

Спортивная программа и сессии о спорте стали традиционными на ведущих экономических форумах. В спортивную программу Петербургского международного экономического форума в этом году войдут мероприятия по 12 видам спорта. А открыл ее футбольный турнир Roscongress Rosich Cup, который прошел в Москве. В нем приняли участие высокопоставленные чиновники: министр энергетики РФ Александр Новак, министр науки и образования РФ Михаил Котюков, глава Росрыболовства Илья Шестаков, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Не обошлось и без помощи профессиональных футболистов. На подмогу чиновникам пришли: призер чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычёв, бывший футболист «Торпедо» Олег Карнаухов, «армеец» Владимир Кулик и знаменитый бомбардир Дмитрий Булыгин. Победителем стала команда фонда «Сколково».

Футбольная тема отнюдь не закрыта. Накануне ПМЭФ, 5 июня, пройдет благотворительный матч между лучшими артистами российской эстрады и форвардами отечественного футбола и политики. А в день открытия, 6 июня, пройдет матч юношеских сборных Россия — Болгария в рамках Международного турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. На самом форуме одну из деловых сессий посвятят подготовке Петербурга к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Жители Северной столицы, которые не принимают участие в ПМЭФ, тоже смогут проникнуться атмосферой футбола. Для них на пляже Петропавловской крепости будет открыт тематический парк «Евро-2020» с играми, мастер-классами и викторинами.

В этом году ПМЭФ продолжит традицию утренних забегов ROSCONGRESS SPIEF RACE по историческому центру Петербурга. В разные годы в забеге на 5 км принимали участие и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и глава Сбербанка Герман Греф, и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кроме того, пройдут турниры по сквошу, стрельбе, шахматам и гольфу, конкуру и теннису. А еще, старт нескольких автопробегов и гала-матч по хоккею.

Петербургский международный экономический форум начнет свою работу 6 июня. В течение 3 дней участники будут обсуждать важные экономические, политические и социальные темы. На площадке будет работать открытая студия «Комсомольской правды». Интервью с гостями вы можете читать на сайте в разделе «ПМЭФ-2019» и слушать на радио «Комсомольская правда».