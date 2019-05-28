2019-05-28T12:47:27+03:00
Экономика

Госслужащих лишили импортных вин

С 1 июля по госзакупкам можно будет приобретать только российскую винодельческую продукцию
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Вводимые правительством ограничения касаются исключительно госзакупокВводимые правительством ограничения касаются исключительно госзакупокФото: Александр АБРАМОВ
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Вот, казалось бы, чиновники по определению должны быть самыми патриотичными, ведь именно они находятся на службе у страны. А на деле все нередко оказывается наоборот. С одной стороны, правительство твердит о необходимости импортозамещения (свое производство то надо поддерживать), с другой стороны - государственные и муниципальные учреждения предпочитают закупать для своих нужд импортную продукцию. И делают они это до того момента, пока им сверху не дадут по рукам. Три года назад правительство частично запретило чиновникам приобретать по госзакупкам импортное продовольствие. В «черный список» попала мясная, рыбная, молочная продукция, соль, сахар. Теперь этот список решили расширить.

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее госучреждениям закупать импортные вина. «В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия», - говорится в пояснительной записке к постановлению. Под запрет попали виноградные вина, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые). Документ опубликован на сайте правительства и вступает в действие с 1 июля. По оценкам экспертов, ежегодно по госзакупкам приобретается около 7-8 миллионов литров винодельческой продукции. Из них 70 процентов приходится на импорт.

Вводимые правительством ограничения касаются исключительно госзакупок. На алкоголь, продаваемый в магазинах, торговых сетях и на предприятиях общепита, они не распространяются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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