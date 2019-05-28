Вооруженный обувной ложкой студент задержал грабителя своей квартиры в Москве

Инцидент произошел на Ботанической улице в Москве. 22-летний студент-медик Савелий Лазуренко мирно спал в своей кровати, как вдруг его разбудили посторонние звуки, доносящиеся с кухни. Молодой человек почувствовал неладное, ведь родители должны давно спать, да и никогда так не шумели по дому среди ночи. Савелий понял - в доме посторонний!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710589" frameborder="0"></iframe> Студент-медик задержал вора 1.

- Последним сигналом был звук открывающегося окна. Я вскочил с постели, схватил металлическую обувную ложку и бросился в погоню за грабителем, который уже успел сигануть из окна. - рассказал Савелий КП

Накинув первую попавшуюся одежду, Савелий пулей вылетел из квартиры во двор, где под окнами все еще сидел зазевавшийся воришка. Молодой человек погнался за грабителем, а когда догнал, завязалась драка. Но справедливость восторжествовала; Савелий скрутил вора. Грабитель не стал отнекиваться или пытаться снова бежать - сам отдал все похищенные вещи и ждал прибытия полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710591" frameborder="0"></iframe> Студент-медик задержал вора 2.

После проверки правоохранителями выяснилось, что грабитель вор со стажем и буквально неделю назад вышел из мест лишения свободы в Белоруссии, где отбывал наказание за аналогичное преступление.