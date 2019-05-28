Иван Ожогин: в детстве я мечтал стать водителем трамвая

Певец, актер, лауреат премии «Золотая Маска» Иван Ожогин на сцене с ранних лет. С каждым годом его репертуар становится все шире, а роли все ярче и интереснее: Призрак Оперы, Граф фон Кролок, Евгений Онегин, Воланд – перечислять персонажей артиста можно бесконечно. При этом Иван успевает активно заниматься спортом, воспитывать четверых детей и с воодушевлением браться за новые проекты. О любви, музе и актерских подвигах Иван Ожогин рассказал в интервью «Комсомольской правде».

ПЕРЕПУТАЛ ПЛОЩАДКИ

- Иван, расскажите, каким вы были ребенком: хулиганили как все мальчишки? Можете вспомнить яркий случай или поступок, которым вы удивили своих родителей или педагогов?

- Я был в меру послушным ребенком. Как и все дети, я делал то, что мне было интересно: увлекался музыкой, пел в хоре, осваивал вместе с братом гитару.

Из поступков, которыми я всех удивил… Однажды я, как солист школьного сводного хора, заранее приехал к месту выступления, где прождал всех около трех часов. Оказалось, что я перепутал локации. И в это время мой коллектив выступал на другой площадке без меня, в панике вводя новых солистов. Вот такой был случай (улыбается).

- Кем мечтали стать в детстве? Любовь к музыке вам прививали с ранних лет?

- Хотя я много занимался музыкой, а также художественным чтением стихов и прозы, в детстве я мечтал стать инженером-мелиоратором или водителем трамвая. Кстати, когда я уже стал узнаваемым артистом, поклонники помогли мне закрыть гештальт, связанный с детской мечтой, и подарили мне сертификат на управление трамваем в трамвайном парке!

- Иван, вы – многодетный отец. Какие традиции или игры вы бы хотели перенести из своего детства в детство своих детей? И наоборот – чего не хватало нашему поколению?

- Каждому поколению - свои игры. В моем детстве не было тех развлечений, которыми пресыщены дети поколения нынешнего. Мы развлекали себя сами: летом прогулками, гонками на велосипедах наперегонки с поливальными машинами, походами, играми на природе - благо река Волга совсем недалеко от дома, где я рос, мы играли в войнушки с брызгалками из пластиковых бутылок. Зимой - хоккей с мячом, катание с крутых волжских косогоров на санках, а еще мы делали самодельные луки, рогатки, самострелы, духовые трубки для стрельбы рябиной и еще много чего, что сейчас кажется нам таким опасным для наших детей. Сейчас - при огромном разнообразии живых игр и развлечений - дети 99% свободного времени проводят в телефонах и социальных сетях. И этот факт лично меня глубоко расстраивает.

Певец, актер, лауреат премии «Золотая Маска» Иван Ожогин. Фото пресс-службой Ивана Ожогина МИА Кушнир Продакшн

ЖИЗНЬ НА ДВЕ СТОЛИЦЫ

- Уже много лет вы живете на два города – в Санкт-Петербурге и Москве. Насколько это сложно? Говорят, что во время проката «Призрака Оперы» вы буквально телепортировались из Петербурга в столицу, чтобы подменить заболевшего коллегу.

- Жить на два города - это большой плюс и преимущество, ведь таким образом я как бы раздвигаю пространство и время, что позволяет выйти на сцену днем - в одном городе, а вечером - в другом. Это как раз относится к тому случаю, о котором вы спрашиваете. В одиннадцать утра мне позвонили из Москвы с известием о том, что некому играть дневной спектакль «Призрака Оперы» - мой коллега заболел. В 12.00 я уже был в самолете, а в 14.00 сел на грим, который мне накладывали в шесть рук. У нас было пятнадцать минут времени, чтобы сделать грим и надеть костюм, а ведь обычно на это отводилось полтора часа. Примерно таким же образом я добирался к вечернему спектаклю в Петербург. Такие подвиги поднимают самооценку, но отнимают много сил и энергии.

- Насколько вы близки со своими персонажами? Случалось ли такое, что, отыграв спектакль, вы еще какое-то время не могли выйти из образа, находясь под его «властью»?

- Обычно мой персонаж перестает существовать сразу после поклонов, хотя некоторый шлейф его эмоций и настроения продолжает ощущаться мной еще какое-то время.

- Что вам помогает настроиться на работу? Есть ли какие-то традиции, ритуалы, которые вы совершаете перед выходом на сцену?

- Если это спектакль, который я уже хорошо знаю и играл много раз, то перед выходом на сцену мне достаточно выдохнуть все события дня, жизненные проблемы, задачи, вопросы, так сказать, «обнулиться». И в тот же миг меня начинают наполнять желания, страсти и заботы моего персонажа. Совсем другая история, если это премьера или спектакль, который играется первую тройку раз. Тут нужно проверить много деталей: реквизит, костюмы, переодевания, входы, выходы, взаимодействия с партнерами. И уже только после этого сказать «с Богом!» и осенить себя крестным знамением.

Иван Ожогин в детстве мечтал стать водителем трамвая. Фото пресс-службой Ивана Ожогина МИА Кушнир Продакшн

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

- Говорят, что актеры могут влюбляться по пять раз на дню и даже находить этому оправдание. А некоторые и называют это вдохновением. Вы влюбчивый человек?

- Крайне желательно любить своих партнеров на сцене, доверять им, находить в них лучшее, что есть, быть внимательным, чутким - каким угодно, но только не равнодушным. Но переносить эти отношения в жизнь, я считаю, неправильно.

- Как вам кажется, насколько сложно быть избранницей артиста и конкретно – вас? Ваша супруга больше хранительница домашнего очага или ваш соратник? Ревнует ли к вашим многочисленным поклонницам по всему миру?

- Мне сложно судить о том, насколько сложно быть моей супругой. Скорее, этот вопрос следует адресовать ей. По крайней мере, она никогда не жалуется (смеется). Она - моя муза поддержка, опора, утешение, мы верим друг другу на 100%. В нашей прежней жизни было достаточно обмана, а маленькая ложь, как известно, рождает большое недоверие. Любовь, уважение, забота, общение - это прочный фундамент любых отношений.

- Расскажите, как в вашу жизнь пришел спорт? Какие виды физической активности вам наиболее близки?

- Несколько лет назад в моей жизни появились бег, велосипед, горные лыжи и тренажерный зал. Я понял, что настало время держать себя в тонусе, быть подтянутым, спортивным и выносливым - это очень помогает меньше уставать на сцене, выдерживать тяжелый график спектаклей, концертов и других мероприятий. В прошлом году я уже участвовал в трех официальных забегах: две по 10 км и полумарафон – это 21.2 км.

- Где вас можно будет увидеть и услышать в ближайший летний сезон?

- Летний сезон у меня будет проходить в ежедневном режиме в уже полюбившихся зрителям спектаклях «Бал Вампиров», «Мастер и Маргарита» и «Демон Онегина». По крайней мере, июнь, июль! В августе я улетаю на фестиваль в Словению, где мы будем показывать «Демон Онегина» и «Мастер и Маргарита». 24 августа - в Германию на гала-концерт в честь празднования дня рождения короля Людвига II. Туда каждый год приглашаются международные музыкальные звезды - лучшие в своем жанре. Концерт проходит в месте потрясающей красоты, в музыкальном театре Фюссена, который стоит на берегу озера Форггензе, неподалёку от известнейших баварских замков Нойшванштайн и Хоэншвангау. Поэтому приглашаю всех в Санкт-Петербург - здесь можно будет совместить приятное с полезным: посмотреть город, культовые мюзиклы, а 30 июня пробежать ежегодный марафон «Белые ночи». Ну и, конечно, в путешествие в Баварию!

ДОСЬЕ «КП»

Иван Ожогин родился в 1978 году. Окончил ГИТИС по специальности «артист музыкального театра».

За роли главные роли в постановках «Бал вампиров», «Призрак Оперы», «Мастер и Маргарита», «Джекилл и Хайд» получил всенародный статус «Главного мюзиклового демона страны».

Растит троих детей, женат на музе, осваивает навыки дрессировки на щенке-японце породы сиба-ину.