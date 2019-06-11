2019-06-11T14:42:04+03:00
Здоровье

Ключевые факты об астме: что важно знать?

Бронхиальная астма – серьезное заболевание дыхательных путей. По статистике, в мире от астмы страдают 339 миллионов человек. Рассказываем, о каких ключевых фактах об астме следует знать
Яна БАЗЕКИНА
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Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, характеризующееся спазмом бронхов и приступами удушья. Астма является самой распространенной хронической болезнью среди детей и требует обязательного медикаментозного лечения.

ЧТО ТАКОЕ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Бронхиальная астма – серьезное неинфекционное заболевание дыхательных путей. Согласно официальной статистике, от астмы страдают 339 миллионов человек во всем мире(1), при этом именно астма является самой распространенной хронической болезнью у детей(2). В России бронхиальной астмой страдают 6,9% взрослых (более 1,2 млн человек(3) и 10% детей и подростков(4).

Бронхиальная астма возникает из-за гипереактивности (повышенной чувствительности к раздражителям) бронхов, в результате чего возникает их спазм. В бронхах образуется большое количество слизи, стенка бронхов утолщается вследствие отека, из-за чего просвет бронхов сужается. У больного возникают приступы удушья, появляются свистящие хрипы, одышка и сильный кашель, особенно усиливающийся ночью и по утрам. Приступы иногда проходят самостоятельно, но обычно, особенно при тяжелой бронхиальной астме, требуется купирование медикаментозными препаратами.

СИМПТОМЫ АСТМЫ

• Приступообразный сухой кашель, усиливающийся ночью и по утрам;

• одышка;

• хрипы и свист в грудной клетке;

• ощущение нехватки воздуха;

• приступы удушья.

Факторами риска развития симптомов астмы, как правило, становится вдыхание аллергенов (некоторые продукты питания, пыль, шерсть домашних животных и пыльца растений), холодного воздуха или из-за контакта с бытовой химией(4). Кстати, физические нагрузки, например, бег, и ОРВИ также способны спровоцировать обострение бронхиальной астмы(5).

Тяжесть бронхиальной астмы может изменяться в течение жизни больного. Но даже при легком течении этого заболевания возможны тяжелые приступы, требующие усиления терапии. Часто так проявляется обострение астмы, и оно может закончиться даже летальным исходом.

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ?

Согласно официальным данным, 36 миллионов человек в мире, страдающих бронхиальной астмой, имеют тяжелое течение заболевания(6). Таким пациентам требуются высокие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов для того, чтобы держать заболевание под контролем. При этом часть пациентов может испытывать неприятные симптомы даже при максимальном объеме терапии. Обострения заболевания у них происходят в 5 раз чаще по сравнению с астмой легкого течения или средней тяжести(7). Впрочем, современная терапия способна держать под контролем бронхиальную астму, а также снижать или даже предотвращать обострения этого заболевания.

«Контроль – основная цель в лечении астмы», – утверждают врачи. Около 80% больных бронхиальной астмой уверены, что контролируют свое заболевание(8), но на самом деле у 45% пациентов астма не контролируется вовсе, еще у 35% – контролируется лишь частично(9). Плохой контроль симптомов связан с риском обострений(10).

Чтобы быстро и точно определить уровень контроля над заболеванием у конкретного пациента, врачи используют международный АСТ-тест. Тест оценивает следующие параметры:

• ограничение активности;

• одышка;

• как часто больной просыпается от сильного кашля или одышки;

• применение препаратов, облегающих дыхание;

• общий контроль над астмой.

ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Первые успехи в контроле над заболеванием были достигнуты 50 лет назад. Например, в тот период с появлением сальбутамола научились купировать приступы астмы(11).

На сегодняшний день, согласно клиническим рекомендациям, ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) являются основными препаратами для лечения и успешного контроля бронхиальной астмы. У пациентов поддерживающая терапия глюкокортикостероидами позволяет контролировать симптомы бронхиальной астмы. Пациенты отмечают, что приступы случаются гораздо реже, протекают легче, поэтому пациенты с астмой могут жить полноценной жизнью, не испытывая серьезного дискомфорта от заболевания(4).

Однако при тяжелой форме бронхиальной астмы, когда даже высокие дозы ИГКС не позволяют взять заболевание под контроль, на помощь приходит современная таргетная терапия, которая позволяет контролировать заболевание, снизить частоту приступов обострений астмы, госпитализаций и существенно улучшить качество жизни пациента(12).

Материал подготовлен при поддержке компании GSK

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ИСТОЧНИК KP.RU

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