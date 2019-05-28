2019-05-28T15:44:34+03:00
Общество

В Подмосковье раньше срока пошли белые грибы и подберезовики

Такое случается примерно раз в десять лет
Павел КЛОКОВ
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В этом году грибы стартовали дней на двадцать раньше, чем обычноВ этом году грибы стартовали дней на двадцать раньше, чем обычноФото: Михаил ФРОЛОВ
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«Аномально грибной май! Проверено! Вот вам фото-отчет с Монинского озера».

«Как? Уже... Наверное, фото прошлого года».

«А я вам говорю, что грибы вовсю идут. Подберезовики, маслята... И даже белые».

Снимки и, правда, сделаны пару дней назад близ поселка Монино (городской округ Щелково). На них большая плетеная корзина, полная грибов.

Если порыться в социальных сетях, похожие посты можно найти и у жителей Талдомского района, Чеховского, Одинцовского, Раменского и других.

В этом году грибы стартовали дней на двадцать раньше, чем обычно.

- Подберезовики, маслята растут уже две недели, - сообщил «КП» миколог Михаил Вишневский. - За ними подтянулись подосиновики. И вот сейчас пошли уже первые белые. Погода постаралась. Ранняя теплая весна. Снег растаял быстро, землю промочил. Потом еще и дожди были. И поэтому весенние и ранние летние грибы поперли. Такое бывает примерно раз в десять лет.

Миколог Михаил Вишневский Фото: Денис КОРСАКОВ

Миколог Михаил ВишневскийФото: Денис КОРСАКОВ

По словам Вишневского, погода продолжает содействовать грибному сезону. Три дня назад, например, было похолодание, которое положительно скажется на росте опят, сыроежек, подосиновиков, свинушек, белых грибов и других.

- Они хорошо будут расти еще недели три, - уверен миколог. - Как и многие другие грибы. Кроме, пожалуй, лисичек, рыжиков, груздей. Их будем ждать ближе к осени. В целом обстановка благоприятная. Причем не только в Подмосковье, но и во всей средней полосе европейской части. По поводу дальнейших прогнозов можно осторожно предположить, что год должен быть грибным. Лишь бы погода не подвела - во второй половине июня и в июле. Нужно, чтобы было и тепло, и влажно. Тогда из леса с пустыми корзинами никто не выйдет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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