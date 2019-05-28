Все больше людей считают, что в России опасно заводить собственное дело

Более двух третей (69,2%) экспертов считают ведение в России небезопасным. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 12%.

Как выяснил РБК, такие данные содержатся в исследовании Федеральной службы охраны РФ (при ней есть собственная опросная служба), о котором накануне Владимир Путин говорил с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Более 70% опрошенных считают, что российские правоохранительные органы не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования. А более половины респондентов не испытывают доверия к судам. И это притом, что опрос проводился среди профессионалов - юристов, правозащитников, адвокатов и бизнесменов.

- Результаты опроса жуткие, но при этом, как всегда, приглаженные. В действительности проблема вопиет. Цифры с каждым годом не меняются, если сказать ухудшаются, - прокомментировал опрос в соцсетях известный экономист Никита Кричевский. И предложил на замену Борису Титову назначить бизнес-омбудсменом «авторитетного силовика с сохранением полномочий».

А вот экс-депутат Госдумы, финансовый омбудсмен Павел Медведев считает, что Борис Титов находится на своем месте.

– Я видел, как Титов спасал от тюрьмы человека, который попал туда ни за что: банковский служащий выдал тысячи кредитов, но два из них не вернули. Вот за такое восстановление справедливости я его уважаю, - отметил Медведев.