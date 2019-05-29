"Космическую прогулку" на МКС посветят юбилею Леонова: прямая онлайн-трансляция

В среду, 29 мая, состоится выход в открытый космос российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина. Они будут монтировать оборудование на внешней поверхности Международной космической станции.

"Космическую прогулку" посветят юбилею Алексея Леонова. Событие, которое вошло в мировую историю, произошло 18 марта 1965 года. В этот день Алексей Архипович совершил первый выход в космос с корабля "Восход-2". Первый покоритель открытого космоса 30 мая встретит 85-ый день рождения.

Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» будет открыт в 18:44 по московскому времени. Космонавты пробудут за пределами МКС около 6 часов.