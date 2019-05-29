2019-05-28T16:08:49+03:00
Наука

"Космическую прогулку" на МКС посветят юбилею Леонова: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в режиме прямой онлайн-трансляции покажет выход космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина в открытый космос
Григорий ЛЕОРДА
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Космонавты уже подготовили скафандры для поздравления коллеги.Космонавты уже подготовили скафандры для поздравления коллеги.Фото: материалы пресс-служб
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В среду, 29 мая, состоится выход в открытый космос российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина. Они будут монтировать оборудование на внешней поверхности Международной космической станции.

"Космическую прогулку" посветят юбилею Алексея Леонова. Событие, которое вошло в мировую историю, произошло 18 марта 1965 года. В этот день Алексей Архипович совершил первый выход в космос с корабля "Восход-2". Первый покоритель открытого космоса 30 мая встретит 85-ый день рождения.

Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» будет открыт в 18:44 по московскому времени. Космонавты пробудут за пределами МКС около 6 часов.

Выход в открытый космос 29 мая.29 мая состоится выход в открытый космос российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина. Им предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности Международной космической станции. Начало трансляции: 29 мая в 18:40 мск

ИСТОЧНИК KP.RU

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