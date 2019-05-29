Яндекс.Такси будет отслеживать некомфортную для пассажиров манеру вождения таксистов

Яндекс.Такси продолжает совершенствовать технологии безопасности и комфорта пассажиров. Онлайн-сервис уже отслеживает водителей, склонных погонять с ветерком, и наказывает нарушителей временной блокировкой заказов или отключением от системы. Новую разработку - технологию мониторинга некомфортной для пассажиров манеры вождения – сервис представил в рамках YaC (Yet another Conference - ежегодная конференция Яндекса, посвященная новейшим технологиям).

ЛИХАЧЕЙ ВЫЧИСЛЯТ ПО СМАРТФОНАМ

Многие пассажиры такси начинают нервничать, когда водитель лихачит без причины: резко бьет по тормозам или на светофоре газует, как гонщик «Формулы 1», суетливо перестраивается в другой ряд и делает слишком крутые развороты. Сейчас на лихачей можно пожаловаться, оставив негативный отзыв в мобильном приложении Яндекс.Такси. В ближайшем будущем сервис собирается отслеживать скорость движения всех подключенных к системе машин с помощью мониторинга некомфортной для пассажиров манеры вождения. Для этого будет использоваться акселерометр – прибор, который есть в каждом смартфоне.

Во время работы с заказами мобильный телефон или планшет у таксистов обычно закреплен на приборной доске или лежит на соседнем сидении. То есть находится в неподвижном состоянии. Это положение и будет использоваться для отслеживания манеры вождения: смартфон станет датчиком, собирающим данные о движении автомобиля.

- Мы разработали алгоритмы, которые позволяют определять положение смартфона в пространстве относительно автомобиля и фиксировать резкие торможения, разгоны и повороты, - рассказали на конференции YaC эксперты Яндекс.Такси. - Телефон агрегирует все собранные данные и передает их после завершения поездки.

Пока что система мониторинга некомфортной манеры вождения работает в тестовом режиме, но вскоре она будет внедряться на постоянной основе на всех автомобилях, подключенных к Яндекс.Такси. Водителей, склонных к постоянным резким маневрам на дороге, ждут штрафные санкции: предупреждения и (если таксист не реагирует) временная блокировка в сервисе. Злостных лихачей будут блокировать навсегда, даже если у них нет нарушений по линии ГИБДД. При этом представители Яндекс.Такси подчеркивают: иногда резкое торможение или разгон – это способ избежать аварийной ситуации на дороге.

УСТАЛ? ПОРА ПОСПАТЬ

Отслеживание некомфортной для пассажиров манеры вождения станет логичным продолжением тех мер безопасности, которые Яндекс.Такси уже ввел в 2018 году. В декабре агрегатор запустил удаленный мониторинг скорости. Система выявляет водителей, превышающих разрешенную на данном участке дороги скорость, и отправляет им предупреждения. Если таксист не реагирует – его временно блокируют в сервисе. Продолжает нарушать – отключают навсегда. Первые месяцы работы системы оказались более чем успешными: 92 процента водителей, получивших предупреждения, перестали превышать скорость.

Еще одна мера безопасности, которую Яндекс.Такси собирается запустить в 2019 году, - мониторинг усталости водителей. Нередко таксисты проводят за рулем больше положенного нормативами времени, буквально засыпая на ходу. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, в салонах автомобилей установят видеокамеры: они будут отслеживать алгоритм поведения водителя. Новую разработку Яндекс.Такси представил в апреле этого года. Специальная технология фиксирует 68 точек на лице и «считывает» степень усталости шофера по определенным признакам – например, частоте моргания. Если система обнаруживает признаки усталости, или водитель часто отвлекается от дороги, подается специальный сигнал. В будущем Яндекс.Такси собирается ограничивать слишком невнимательным или уставшим таксистам доступ в систему.

ВСЕ ХОДЫ ЗАПИСАНЫ

Уже сейчас Яндекс.Такси отслеживает, сколько времени каждый водитель проводит на линии. Система учитывает, как долго таксист находится за рулем, сколько часов он проработал в предыдущий день, и достаточно ли у него было времени для сна. По этим показателям рассчитывается длительность смены, и если шофер превышает этот лимит – его временно отключают от заказов.

Впрочем, многие таксисты научились легко обходить запрет. Закончив смену в Яндекс.Такси, они подключаются к другим операторам и продолжают работать, не думая о безопасности пассажиров. В апреле этого года Яндекс.Такси совместно с крупнейшими российскими сервисами заказа такси объявил о тестировании системы обмена данными. Онлайн-сервисы совместными усилиями отслеживают и суммируют время, которое водитель проводит за работой. Это позволяет блокировать переработку таксистов вне зависимости от того, к каким сервисам они подключаются. Технология сквозного учета в тестовом режиме запущена в Москве, Московской области и в Ярославле.

КСТАТИ

Страховка на 2 миллиона рублей

А вы знаете, что каждый пассажир «Яндекс.Такси» застрахован от несчастных случаев на дороге? С 1 декабря 2017 года в компании действует система страхования поездок. Во время поездки, заказанной через сервис, сидящий в салоне пассажир, а также водитель, застрахованы на 2 миллиона рублей каждый.