Грузинские политики приравняли русских детей к террористам

В Грузии продолжается скандал вокруг событий 26 мая. В этот день страна отметила праздник независимости, а по городу Батуми прошла колонна российских детей с флагами РФ. Они в составе фольклорного ансамбля приехали из ростовского Сальска на международный фестиваль «Золотой Дельфин», который проводило Министерство образования Аджарии. Причём, как выяснила «Комсомолка», торжественное прохождение колонн всех стран-участниц с национальной символикой было… обязательным условием организаторов.

Но грузинские чиновники посчитали детей с триколорами угрозой. Министр образования, культуры и спорта Аджарии Инга Шамилишвили уже отправлена в отставку.

А недавно созданная политическая партия «Закон и справедливость» (ЗиС) даже провела специальный брифинг для СМИ, посвящённый данной «идеологической диверсии»:

— Где служба безопасности Аджарии? Где она была, пока организовывали марш и готовилаcь эта провокация? — выразила недовольство основательница и глава ЗиС — Тамара (Тако) Чарквиани.

Члены её партии на полном серьёзе утверждают, что марш детей из ростовского города Сальск — это спецоперация, организованная российскими спецслужбами.

— С таким же успехом по Батуми могла пройтись террористическая группа. Мы требуем расследования, поскольку такого рода мероприятия несут угрозу нашей стране, — говорит госпожа Чарквиани.

Напомним, День независимости Грузии был учрежден в память о событиях 26 мая 1918 года, когда правительство Первой Грузинской Республики во главе с Ноем Жорданией провозгласило независимость. В таком качестве она просуществовала около трех лет и позже вошла в состав СССР.

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Скромный детский хореографический ансамбль «Забава» из небольшого городка Сальск (58 тысяч человек, 180 км от Ростова-на-Дону) на юго-востоке Ростовской области, даже представить себе не мог, что его участие в международном фольклорном фестивале юных талантов «Золотой Дельфин», приуроченном ко Дню независимости Грузии и проходившем на берегу Черного моря в Батуми, обернется громким политическим скандалом (подробности)