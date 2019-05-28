Лунный календарь на июнь на 2019

1 июня, суббота

28-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Главное свойство дня — укреплять связи между мужчиной и женщиной. Если в браке возникли разногласия, самое время провести «реанимационные мероприятия». Также день хорош для новых знакомств и романтических свиданий.

Именинники: Анастасия, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Максим, Матвей, Николай.

2 июня, воскресенье

29-й лунный день. Новолуние в Близнецах.

Это будет нелегкий день. Ведь сейчас обязательно нужно расквитаться со всеми долгами. Оставшиеся «хвосты» не дадут двигаться вперед, затормозят развитие. А еще сейчас важно подумать, проанализировать свои действия, сделать выводы.

Именинники: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей.

3 июня, понедельник

30-1 лунные дни. Новолуние в Близнецах.

Не в каждом месяце есть 30-й день. Как правило, это светлый и добрый день. Сегодня получится сделать много приятных дел. Вы будете порхать, как бабочка, и сумеете получить от труда удовольствие. Вероятные приятные встречи и сюрпризы.

Именинники: Андрей, Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

4 июня, вторник

2-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

День потребует молниеносной реакции. Придется принимать быстрые решения и сразу же приступать к делам. Скорее всего, придется освоить и новые направления деятельности.

Именинники: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Федор, Яков

5 июня, среда

3-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Время собирать «урожай»! Сейчас станут видны плоды ваших предыдущих трудов. Но не стоит почивать на лаврах и останавливаться на пути к цели. 3-й лунный день - лучший момент для того, чтобы сделать рывок вперед.

Именинники: Афанасий, Евфросиния, Леонтий, Мария, Михаил.

6 июня, четверг

4-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Миротворческий четверг: будет легко помириться с теми, кто находится с вами в ссоре, восстановить пошатнувшиеся отношения.

А еще в этот день необходимо получить «прививку прекрасного». Собирайтесь в кино, театр, на выставку.

Именинники: Григорий, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор

7 июня, пятница

5-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

«Если очень захотеть, можно в космос полететь» - буквально девиз дня. Ставим высокие цели и продумываем пути к их достижению. Сейчас важно не обидеть тех, кто рядом и постараться воздержаться от ссор.

Именинники: Елена, Иван, Федор.

8 июня, суббота

6-й день. Растущая Луна во Льве.

Ровный день, без взлетов и падений. Хорошо подходит для того, чтобы провести время в хорошей компании, заняться домашними делами, привести мысли в порядок.

В этот день не стоит одалживать деньги и личные вещи.

Именинники: Александр, Георгий, Елена, Иван, Карп, Макар.

9 июня, воскресенье

7-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Лучшее время для путешествий и отдыха. Сейчас удастся полноценно расслабиться и получить порцию животворящей энергии. Особый день для творческих людей: именно в этот день в голову могут прийти оригинальные мысли и идеи.

Именинники: Анастасия, Давид, Иван, Леонид, Петр.

10 июня, понедельник

8-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Начинайте преобразования. Но не надейтесь, что путь этот будет легким. Придется преодолеть препоны, но если цель стоит того, не нужно пасовать перед трудностями.

Нервозный день. Потому, сведите общение к минимуму.

Именинники: Денис, Дмитрий, Елена, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр.

11 июня, вторник

9-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Тяжелый день. Чреват ссорами, конфликтами, потерями. Не планируйте важных вещей.

День обладает эффектом бумеранга, а потому, сейчас особенно стоит задумываться о своих поступках.

Лучше отказаться от манипуляций с деньгами.

Именинники: Александр, Андрей, Иван, Константин, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосия.

12 июня, среда

10-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

День, когда легко закладывать традиции в самых разных областях. Особенно это касается семьи. Помните, закладывая традицию, вы работаете над укрепление фундамента ячейки общества.

Именинники: Василий.

13 июня, четверг

11-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

В этот день особенно велико влияние Луны. Не стоит проводить время пассивно. Поставьте перед собой цели и начинайте движение к ним. День изобилует крутыми поворотами, но неприятностей от них ждать не стоит.

Именинники: Борис, Николай, Поликарп, Роман, Филипп, Христина.

14 июня, пятница

12-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Не скупитесь на милосердие и помните, что отданное всегда вернется сторицей.

Воздержитесь от ссор и неблаговидных поступков. Особенность дня: ложь обязательно вылезет наружу.

А еще сейчас важно не заморачиваться и легче относиться ко всему происходящему вокруг.

Именинники: Валериан, Василий, Вера, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харитон.

15 июня, суббота

13-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Благоприятный период для романтических встреч, зачатия ребенка, а также для заключения брака. Однако помните, семейный союз по расчету сейчас обречен на недолговечность.

В этот день нужно все дела доводить до логического завершения.

Именинники: Иван, Никифор.

16 июня, воскресенье

14-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Мощный, насыщенный энергией день перед новолунием. Последний шанс «повернуть все вспять» - исправить ошибки, получить прощение за нелепые ссоры.

Опять же, провести его нужно активно, дабы энергия пошла в нужное русло.

Именинники: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

17 июня, понедельник

15-й лунный день. Полнолуние в Козероге.

Эдакий день гротеска. Все утрировано, все чересчур. Это надо учитывать в общении с окружающими и в делах. Помните, безобидные шутки сейчас могут быть выглядеть нелепыми, а невинные поступки — вызывающими.

Именинники: Иван, Мария, Марфа, Мефодий, Митрофан, Назар, Петр, София.

18 июня, вторник

16-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Сегодня, как никогда хорошо заниматься повышением уровня собственных знаний. Информация будет усваиваться лучше, чем в другие дни. Про такие моменты говорят «пришло озарение». Не упустите свой шанс.

Именинники: Игорь, Иона, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Никандр, Николай, Петр, Федор.

19 июня, среда

17-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Грусти и хандре совсем нет места в этом дне. За все дела надо приниматься с легким сердцем и с удовольствием, только тогда успех будет обеспечен.

Отличный день для зачатия, для романтических знакомств и свиданий.

Именинники: Виссарион, Георгий, Иларион, Иона, Сусанна, Фекла.

20 июня, четверг

18-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее

Не форсируйте события и не лезьте на рожон. Лучше притворитесь наблюдателем и сделайте выводы из всего, что увидите.

Под запретом серьезные сделки и переговоры.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валентин, Валерия, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаида, Иван, Игнатий, Лев, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федот.

21 июня, пятница

19-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Можно сказать, что наступил день возмездия. Все «грешки», недоделки, о которых мы пытались забыть, сегодня обязательно вылезут наружу. Так что не стоит сетовать на судьбу, а следует учесть этот урок.

Именинники: Василий, Ефрем, Константин, Федор.

22 июня, суббота

19-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Сложный день, в некотором смысле даже опасный. Не нужно сейчас полагаться на авось. Беритесь лишь за дела, в безопасности которых уверены на 100 процентов. Исключите занятия потенциально опасными видами спорта.

Крайне неблагоприятный день для судебных тяжб.

Именинники: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Фекла.

23 июня, воскресенье

20-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Особое внимание питанию. Не нужно сейчас переедать, злоупотреблять жирным или алкоголем. Последствия не заставят себя долго ждать.

Если на повестке дня важные дела, постарайтесь взяться за те, результат которых будет виден в ближайшее время.

Именинники: Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Николай, Никон, Павел, Тимофей.

24 июня, понедельник

21-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

У дня мощная творческая энергия. Поэтому он подходит для проведения концертов, массовых мероприятий и переговоров, если они требуют импровизации и некой театральности.

Отличный день для занятий фитнесом, физической активностью.

Именинники: Варлам, Варфоломей, Ефрем, Мария.

25 июня, вторник

22-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

День озарения и мудрости. Сейчас надо остановиться и разобраться со своими жизненными планами и ориентирами. Выводы, сделанные сейчас, скорее всего, будут безошибочными, самыми точными. Тут и принять правильное решение станет намного проще.

Именинники: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Иона, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

26 июня, среда

23-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Меньше слов, а больше дела — девиз дня. Тем более, что сегодня особенно велик риск ранить кого-то неосторожным высказыванием. А посему, взвешивайте каждую свою фразу и шутите осторожно.

Именинники: Акулина, Александр, Александра, Андрей, Андроник, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва, Яков.

27 июня, четверг

24-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Хорошо проводить различные финансовые мероприятия. Открывайте вклады, давайте взаймы. Но вот от крупных покупок пока необходимо воздержаться.

А еще в этот день нужно запланировать дела, которые принесут вам удовольствие.

Именинники: Александр, Варлам, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.

28 июня, пятница

25-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Уже наваливается усталость и безразличие. И тем не менее, именно сейчас хорошо делать задел на большие дела. Создайте крепкую основу, продумайте все до мелочей и успех не заставит себя долго ждать.

Для поездок неблагоприятный момент.

Именинники: Григорий, Ефрем, Иона, Касьян, Лазарь, Михаил, Модест, Федор.

29 июня, суббота

26-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Увы, для дел, начатых сейчас, нет радужных перспектив. Напротив, завершить их будет весьма проблематично, а препон будет не избежать.

Так что лучше всего посвятить время чтению, прогулкам и общению с легкими людьми.

Именинники: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Никифор, Петр, Тихон, Феофан.

30 июня, воскресенье

27-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Прислушайтесь к внутреннему голосу. Сейчас один из тех редких моментов, когда он не подведет. Интуиция подскажет, стоит ли сейчас идти против ветра, или же благоразумнее будет подождать, когда наступит полный штиль.

Именинники: Иосиф, Кирилл, Климент, Максим, Никандр, Никита, Пелагея, Филипп.