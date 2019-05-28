2019-05-28T18:25:55+03:00
Происшествия

Глухонемого таксиста облили кислотой за то, что он не услышал как ему сигналили

Теперь лицо Александра покрылось волдырями, но он сам говорит, что ему повезло, ведь кислота могла попасть и на глаза
Наталия ЕРОШКИНА
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Автомобиль такси на улицах столицы.Автомобиль такси на улицах столицы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Александр - инвалид по слуху с рождения, он работает таксистом уже давно. В конце апреля он как всегда выполнял очередной заказ, ехал за клиентом на дачу в Калужскую область. на 23 км Минского шоссе Александр включил поворотник и стал перестраиваться влево. В зеркале заднего вида он увидел чёрный внедорожник. Позже оказалось, что водитель иномарки посигналил таксисту, но Александр не мог этого услышать по указанным выше причинам. Тогда недовольный участник движения обогнал машину инвалида и резко притормозил.

Из внедорожника вышел мужчина, подошёл к водительской двери такси и стал оскорблять Александра. Таксист решил не реагировать на нецензурную брань, после чего мужчина плюнул в лобовое стекло и ушёл обратно в свою машину. Александр открыл окно и отплатил той же монетой - плюнул в дверь иномарки. Реакция последовала незамедлительно. Разъяренный ответным действием таксиста водитель внедорожника достал бутылку с какой-то жидкостью и плеснул ею в окно Александру. После чего молодой человек почувствовал острое жжение на лице.

— Я даже не успел закрыть окно, попытался, но не успел. Всю левую сторону лица сразу стало жечь, я начал искать воду в машине, чтобы смыть с себя эту жидкость. Потом поехал в больницу. Всё произошло так быстро, что я не запомнил этого человека. — рассказал Александр журналистам КП. – Я просто не ожидал, что тот станет делать что-то из ряда вон выходящее. Поэтому даже не заострил внимание на номере его авто. Я просто не ожидал.

Врачи поставили таксисту диагноз: химический ожог головы и шеи 1 степени. Александру повезло, что жидкость не попала в глаза, в противном случае он мог бы лишиться зрения. Сейчас все волдыри на лице Александра почти прошли, но в тот момент все выглядело ужасно.

Вот так спустя пару недель после происшествия выглядит лицо Александра.

Вот так спустя пару недель после происшествия выглядит лицо Александра.

Мужчина обратился в полицию, теперь агрессивного водителя внедорожника разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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