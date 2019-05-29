Казахстан: чисто евразийские выборы

Этот человек, его идеи, его воля, его политика произвели на меня настолько сильное впечатление, что я написал о нем книгу, переведенную в последствии на многие языки – «Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева». В ней я выдвинул предположение, что Назарбаев не просто создал современное казахстанское государство, но и сформулировал систему мировоззрения, которое вполне можно назвать «евразийским». Именно Назарбаев стал инициатором евразийской интеграции на постсоветском пространстве. Именно он развил идею валютной многополярности. Именно он построил настолько успешную геополитическую стратегию Казахстана, одновременно тесно сотрудничающего и с Россией, и с Китаем, и с Западом, и соседними странами Средней Азии, что она до сих пор демонстрирует свою эффективность и мощь, обеспечивая стране устойчивое и стабильное развитие.

В одном из разговоров, обсуждая Евразийское Движение, которое я возглавляю в России, Нурсултан Абишевич сказал примерно следующее: «Когда я уйду с поста Президента Казахстана, вот тогда-то и займусь евразийством по-настоящему». Все присутствующие, и я в том числе, несмотря на заинтересованность в такой крупнейшей фигуре мирового масштаба в деле евразийской интеграции, принялись возражать – оставайтесь на своем посту как можно дольше, кто же без Вас будет управлять Казахстаном – такой огромной и значимой страной в столь сложный период мировых перемен. Назарбаев лишь мудро улыбнулся тогда, остановив дискуссию. Вот сейчас он сделал, как решил, видимо, уже давно. – Он отошел от управления страной. И именно сейчас начинается проверка того, что он на самом деле сумел сделать. То, что он великий политик и крупнейший идеолог евразийской интеграции, уже доказано и ни у кого не вызывает сомнений. То, что он сумел создать независимую страну, отстроить ее города и столицы и провести ее через все испытания, уже вписано золотыми буквами в историю. Но сейчас испытанию подвергается иное: насколько созданная им система сможет функционировать без него и станет ли казахстанское евразийство самостоятельной и устойчивой политической системой казахстанского народа?

Вопреки прогнозам многих экспертов, Назарбаев предложил в качестве будущего Президента не свою дочь Даригу, видного и крайне популярного, при этом совершенно самостоятельного политика Казахстана, но Касым-Жомарта Токаева, представителя правящей партии «Нур Отан», главой которой остается сам Назарбаев, сохранивший за собой также пост главы Совета безопасности Казахстана. Это очень важный жест: преемственность в Казахстане осуществляется системно, а не кланово и не семейно, что не исключает в будущем, что важную роль в политике страны будет играть Дарига Нурсултановна. Такая модель демократической передачи власти полностью разбивает инсинуации недругов Казахстана, пытавшихся упрекать Назарбаева в «узурпации власти». Назарбаев не для этого служил своей стране и своему народу, чтобы цепляться за власть. Он создавал не режим, а систему, причем вполне демократическую и открытую, в которой все основные решения должен принимать народ Казахстана. Ему-то и предстоит сделать 9 июня решающий выбор. Не просто поддержать выдвинутую Назарбаевым кандидатуру, но решить самому свою судьбу.

Чрезвычайно важно, что впервые в Казахстане выборы проходят не по принципу за Назарбаева или против него, что неуклонно приводило ранее к тотальной победе Назарбаева, как отца нации, против которого отваживались выступать лишь совершенные маргиналы. Теперь ситуация радикально изменилась и казахстанцы будут выбирать стратегии, идеи, личности.

Евразийство, сформулированное Назарбаевым, в этой предвыборной компании воплощает Касым-Жомарт Токаев. И хотя он полностью следует за Назарбаевым и представляет возглавляемую Назарбаевым партию, он все же совершенно отдельный политик. И ему придется побороться за президентский пост наравне с другими кандидатами. Большинство экспертов не сомневается, что ему удастся выиграть выборы, но в демократической процедуре никаких заранее принятых решений быть не может. Победит Касым-Жомарт Токаев – победит казахстанское ервазийство и основанный на нем курс, на сегодняшний день, доказавший всю свою успешность.

Но и другие кандидаты вполне самостоятельны и предлагают альтернативные и последовательные программы. Так ярко представлен на грядущих выборах левый фланг.

Кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков отстаивает традиционные коммунистические идеалы и ценности – защита людей труда, социальная справедливость, борьба с бедностью. Конечно, это не старорежимный коммунизм, и Жамбыл Ахметбеков признает важность казахстанской идентичности, хотя подчеркивает, прежде всего, интернационалистскую составляющую своей идеологии. Само выдвижение Жамбыла Ахметбекова – дань советскому этапу казахстанской истории.

Левым кандидатом является и выдвинутый Федерацией профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов. В отличие от коммуниста Жамбыла Ахметбекова Тапсихов не является приверженцем строгой марксистской догматики, и считает, что человека труда надо в новой ситуации защищать более конкретными мерами – в частности, регулированием процессов трудовой миграции, повышением уровня занятости населения и упорядочиванием Трудового кодекса.

На левом фланге действует и Толеутай Рахимбеков, выдвинутый Народно-демократической патриотической партией «Ауыл», в которой преобладают казахстанские сельчане. На проблемах села он и строит свою программу, призывая обратить внимание на ряд возникших в этой сфере проблем – отток жителей в города, недостаток финансирования сельского строительства и т.д. Беспокоит его и проблемы сельской молодежи, у которой часто возникают трудности с тем, чтобы найти себе работу в деревне, что ведет к депопуляции.

На правом фланге мы видим двух кандидатов, сочетающих защиту бизнеса и укрепление национальной идентичности.

Один из них Амиржан Косанов, выдвинут движением «Улт тагдары» («Судьба нации»), сочетает в себе проевропейскую ориентацию и казахский национализм. При этом он единственный, кто осмеливается открыто бросить вызов евразийским идеям Назарбаева, критиковать участие Казахстана в евразийском Экономическом Союзе и очернять советский период истории. Такие идеи имеют определенную поддержку среди националистических кругов, и поэтому участие такого – пожалуй, самого крайнего – кандидата подчеркивает, что речь идет о совершенно свободном выборе общества. Если такие политики и такие идеи существуют, то и они могут быть представлены в открытых демократических выборах.

Из среды бизнеса вышла единственная женщина среди кандидатов от либеральной партии «Ак Жол» Дания Еспаева. Еспаева убежденная сторонница свободного рынка. Ее программа строится на критике оффшоров и дерегуляции экономики. Придерживаясь, как и Косанов либеральной ориентации и европейских ценностей, Еспаева отстаивает свои убеждения намного мягче, без популистских и националистических обертонов.

Идеологию еще одного кандидата Садыбека Тугела, выдвинутого общественным движение «Улы дала кырандары» («Орлы великой степи»), является единственной, которая с трудом поддается идеологической квалификации. Писатель и журналист Садыбек Тугел ведет себя как чистый популист и человек прямого действия. Основой совей программы, он сделал защиту национальных казахских игр, блюд и моделей поведения против увлечения «иностранными» - прежде всего «западными» обычаями. Больше всего Садыбек Тугел ополчился на букмекерские конторы, довольно справедливо полагая, что приверженность к азартным играм разрушает нравственность подрастающих поколений.

Итак, разброс идеологий на предстоящих выборах является исчерпывающим с учетом спектра настроений казахстанского общества. Те, кто выражают прямо экстремистские взгляды – например, бывший министр энергетики и торговли Казахстана Мухтар Аблязов, призывающий к революции и свержению режима, или бывший политзаключенный Ермек Тайчибеков в выборах не участвуют. Но не потому, что им кто-то мешает, а потому, что ясно понимают, что в казахстанском обществе у таких ультралиберальных сил вообще никаких шансов получить хотя бы минимальную поддержку нет.

Итак, 9 июня Казахстан, все страны СНГ, Евразийского Экономического Сообщества и шире, всего мира, станут свидетелями уникального события на постсоветском пространстве – демократического перехода власти от того, чье величие уже является историческим фактом, к тому, что продолжит его евразийский курс или к кому-то из тех, кто выступает за его коррекции. При этом большинство кандидатов – особенно левых – также благосклонно относятся к евразийству, поэтому и в этом случае определенная преемственность будет обеспечена.

Самое время напомнить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву о нашем с ним разговоре: он создал не просто страну, но и систему, которая в самое ближайшее время пройдет испытание на прочность. И если все пройдет удачно, то не обратиться ли Назарбаеву к Большой Евразии – к тем визионерским проектам великого континентального союза, которые он наметил и где помимо самого Казахстана, этой сердцевинной земли евразийской интеграции, важнейшая роль отводится России и резко поднимающемуся Китаю. Евразия ждет своего гения.