Спиваков и Башмет зарабатывают примерно одинаково — по 73 миллиона рублей

В конце мая Министерство культуры традиционно опубликовало сведения о доходах и имуществе руководителей театров, музеев и других творческих коллективов.

Судя по этой статистике многим из них грех жаловаться на судьбу.

Самый высокий задекларированный доход за 2018 год у художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» народного артиста СССР Владимира Спивакова — почти 73, 456 миллиона рублей. Практически не отстает от него его коллега и тоже народный артист СССР руководитель симфоническим оркестром «Новая Россия» Юрий Башмет с его 73 447 419,74 рублями.

Дирижер и руководитель Санкт-Петербургской филармонией им. Шостаковича Юрий Темирканов заработал почти 54 миллиона рублей. В списке Минкульта почему-то не оказалось еще одного яркого дирижера - руководителя Мариинского театра Валерий Гергиев, для которого скромность, видимо, паче гордыни. В прошлые годы Валерий Абисалович неизменно был лидером. Помнится, три года назад он был самым высокооплачиваемым управленцем из высших культурных сфер, его среднемесячный заработок тогда составлял более 12 млн. рублей, а годовой доход превысил 154 миллионов. С тех пор Мариинка не публикует информацию о доходах своего руководителя.

Дирижер и руководитель Санкт-Петербургской филармонией им. Шостаковича Юрий Темирканов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Среди руководителей театров лидирует худрук театра Наций — актер Евгений Миронов. Его совокупный доход за прошлый год — почти 59 миллионов рублей.

Актер, худрук театра Наций Евгений Миронов.Фото: Борис КУДРЯВОВ

За ним - руководитель Театра Европы (Малый драматический театр) режиссер Лев Додин. Он заработал без малого 29 миллионов «деревянных».

15,5 миллионов - доход худрука театра им.Вахтангова режиссера Римаса Туминаса. У Валерия Фокина, руководителя питерского Александринского театра, «всего» 14,6 миллиона. Если бы ему удалось протащили идею с созданием первого национального театра, вообще бы ему была житуха.

Художественный руководитель театра им. Вахтангова режиссер Римас Туминас.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссер Сергей Женовач, который сейчас руководит двумя театрами — МХТ им.Чехова и СТИ - «намолотил» за прошлый год почти 12, 7 миллиона рублей. А вот Татьяна Доронина, нынешний президент МХАТа им. Горького - «всего» 7, 271 мил. Заработки руководителя Малого театра Юрия Соломина - 11 миллионов 259 тысяч. Помимо того, что Юрий Мефодьевич получает высокую зарплату со всякими надбавками и премиями, он еще играет и ставит спектакли.

Больше 11 миллионов — у руководителя «Сатирикона» Константина Райкина.