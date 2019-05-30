Валентина Терешкова: Я подарю Леше корзину роз. И обязательно передам привет и поздравления от "Комсомолки"

- Валентина Владимировна, вот мы взяли наш архив «Комсомольской правды». Где Валентина Терешкова - там и Алексей Леонов, где Леонов - там Терешкова.

- Правда? Я не знала.

- С чем это связано?

- Возможно, с тем, что он провожал в космос все наши экипажи. Все новые и новые. Он записывал все.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711485" frameborder="0"></iframe> Валентина Терешкова - о юбилее Алексея Леонова.Александр ГАМОВ

- Алексей Архипович?

- Да - всякие слова, напутствия нашим ребятам, которые отправлялись на орбиту.

- Скажите, чем объяснить, что две легенды, Терешкова и Леонов, все время вместе, и - нет никакой конкуренции?

- Потому что мы вместе работаем уже столько лет. У нас только так.

- Когда Алексей Архипович летал в первый раз, 18-19 марта 1965-го, выходил из корабля в открытый космос, когда у него появились проблемы… Вы же были свидетелем этого на Земле. Как вы всё это переживали?

СПРАВКА «КП». Во время выхода в космос раздувшийся космический скафандр препятствовал возвращению Леонова в космический корабль. Войти в шлюз космонавту удалось, только стравив из скафандра излишнее давление, при этом он залез в люк корабля не ногами, а головой вперёд, что запрещалось инструкцией.

- Мы переживали, потому что это, действительно, было очень сложно. В любой момент мы могли их с Павлом Беляевым потерять. Все переживали – и Сергей Павлович Королев, и все коллеги. Я имею в виду, кто с ним работал вместе.

- А вы в это время были в ЦУПе?

- Я была на пульте управления полетом в ЦУПе.

- Вы слышали голоса космонавтов, видели, как все это происходило.

- Да... Но мы не могли вмешиваться. Потому что настолько все было напряженно. Единственное, мы мечтали, чтобы скорее они живыми вернулись.

- А вы как, - кулачки держали?

- Нет, там не до кулаков было.

- Как у космонавтов принято?

- Так же, как и у нормальных людей на Земле. Саша, ты понимаешь, по-человечески это все можно объяснить. Беда случилась, действительно беда. Наверное, господь Бог помог их вернуть на Землю.

Валентина Терешкова в скафандре советского космонавта. Фото: ТАСС

- То есть - когда после своего космического полета - 16 июня 1963-го - вы, уже приземлившись, - увидели женщину, и она спросила: «Дочка, ты там летала. Ты там Бога не видела?»

- Да, это мне старушка задала вопрос. Но я сказала: «К сожалению, наверное, мой корабль проходил по другой дорожке, Бога я не видела».

- То есть - Бог все-таки есть, и он спас Алексея Архиповича?

- Во всяком случае… Они прекрасно были подготовлены. И все нештатные ситуации у нас всегда прорабатываются. Но они же вернулись. Скафандры не сняли (после приземления - спускаемый аппарат, опять же, из-за нештатной ситуации, приземлился не в заданном районе. - А.Г.), иначе замерзли бы, пока их искали... Но смогли разжечь костер, если можно так сказать, сушили скафандры.

- Мы еще с вами один случай обсуждали, когда этот Ильин, покушавшийся на Брежнева, стрелял в космонавтов у Боровицких ворот (Речь - о событиях 22 января 1969-го), и в числе других в машине, вместе с вами, находился и Алексей Архипович. Он каким вам запомнился - в тот самый момент? У вас же семь пуль пролетели под сапогами….

- Девять.

- А Леонов же напротив сидел?

- Нет, не под ногами, а пули прямо - в сиденье. А он сидел… В «Чайке» есть еще средний ряд кресел. Леша сидел там. Он впереди меня, а я за ним.

Космонавт Алексей Леонов, 1965 год. Фото: В. Базанова /Фотохроника ТАСС

- Как он себя вел, Леша, как вы говорите?

- Да никак. Как все. Стекол было много, поэтому надо было выбраться и дойти. Да нормально он вел себя.

- Вы не помните его какие-то реплики, слова, взгляд, жест?

- Нет. Все одинаково были потрясены, потому что это - невозможно. Вообще в то время считалось, что это невозможно.

- Я много раз вас видел вместе – и в Московском планетарии. И вы 12 апреля всегда ездили с Леоновым по гагаринским местам. И на концертах... Лично для вас кем был и остается все эти годы этот мужественный человек?

- Он не только коллега по работе, но мы еще и дружим, и дети наши дружны, и внуки наши дружны. Мы считаем, что мы - одна семья. В четверг пойду с корзиной роз поздравлять его.

- Вы розы где-то покупаете или они у вас в саду растут?

- Да нет, покупаю, конечно.

- Что вы скажете ему?

- Ты очень много задаешь вопросов.

- Я понимаю, но все равно скажите, пожалуйста.

- Я скажу ему, что поздравляю от всей души, что он внес огромный вклад в развитие отечественной космонавтики. И международной, потому что он летал и с американцами. И, конечно, я прежде всего буду желать ему здоровья.

- Он много раз оказывался в своей жизни на грани. Мы можем сейчас верить в то, что Леонов и теперь останется Леоновым, и он все-таки…

- Саша, я могу сказать, что мы надеемся. Я не врач, я коллега, я его друг, поэтому я всегда рядышком.

- Я понимаю, что много вопросов задаю. Но что бы передали - всем поклонникам Леонова, Терешковой…

- Большой привет и спасибо за поддержку. Потому что сейчас очень важны добрые слова.

У Леши ясная голова, он отслеживает события. Но ведь у нас впереди запуск, я всегда прошу, чтобы ребята с ним поговорили перед стартом, послушали его напутствие. Так что - сейчас то же самое будет. В июле у нас будет запуск.

- Космонавты услышат его напутствие?

- Будем надеяться.

- Валентина Владимировна, простите, что я вас достаю. Спасибо вам огромное, мы вас очень любим и гордимся вами.

- Спасибо, Саша. Привет «Комсомолке».

- А вы привет обязательно передайте Алексею Архиповичу от «Комсомолки».

- Леше передам. Леша услышит ваши добрые слова и поздравления.

- И пусть держится, и пусть выздоравливает. Мы его очень любим.

- Спасибо. Передам. Саша, от тебя лично передам.

- И от меня лично, и от всей «Комсомолки».

- Хорошо, «Комсомолка», спасибо, что не забываете.

- Никогда. Мы вами гордимся.

- Спасибо, Санечка.

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