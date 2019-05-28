Российский фотограф, снимающий обнаженных москвичек: "Интим с клиентками бывает. Они сами предлагают"

Молодой питерский фотограф Михаил Тарасов славится не только умением красиво снимать девушек без одежды, но и умением соблазнять. Об этом он сам рассказывает в Инстаграме. Хотя на вид Тарасов довольно интеллигентный, скромный парень. Как говорится, в тихом омуте черти водятся.

К нему на фотосессии приходят модели, спортсменки, похудевшие мамочки, одинокие стервы и желающие выйти замуж "принцессы". Он с радостью принимает всех. Мотается из Питера в Москву, Рим. Во-первых, это работа, во-вторых, прибыльная, в-третьих, сексуально наполненная.

- Секса с ней не случилось после съемки, но случилось после, когда она высказала желание приехать лично и забрать фотографии. Я так не делаю никогда, но намеки были достаточно конкретными. Даже когда мне прямым текстом было сказано "закройте глаза и расслабьтесь" я мандражировал! Но в итоге это оказалось волшебно. Я знаю! Это неправильно! Замужняя женщина с детьми - "это плохо"! - вспоминает Тарасов.

tarasovm Михаил Тарасов

Историй много. Как с подписчицей из Ростова хотел заняться любовью в туалете "Эрмитажа", а все потому что ранее видел ее "божественную задницу с традиционно-завлекающими ямочками на пояснице". И о сексе с коллегой фотографом, и в театре после фразы "за пару лет работы я ни с кем не целовалась за кулисами".

- Со мной как-то изменили своему мужу. Да, там капитан дальнего плавания, и я отнюдь не первый, и не последний. Вся инициатива была в руках дамы, - признается Тарасов.

tarasovm Фотограф с моделью

Подписчицы фотографа спрашивают не только о ценах на фотосессию, но и личные вопросы: "Есть женщины, которых ты добивался и хотел, а не волею случая оказались в одной постели"? Советуют Тарасову жениться.

Неоднократно бывала в объективе Михаила Тарасова и актриса Лиза Боярская. Он увидел ее в фильме "Ирония судьбы. Продолжение". Идеальный образ - пышнющая каштановая грива, нормальные такие бедра и характер. И все, захотел ее поснимать. Фотограф ощущал стеснение, неловкость, мешал образ, персонаж "Лиза Боярская". Хотя Михаил и сам признался, что видел Лизу в разных ракурсах и видах. Позже в своих соцсетях Боярская выкладывала фотографии, сделанные Тарасовым. Они довольно скромные - оголенные плечи, максимум видны бретельки бюстгальтера. Такая сдержанная сексуальность.

tarasovm Актриса Лиза Боярская. Фото Михаила Тарасова

Предполагать можно что угодно, а реальных доказательств нет, как и всем тем сексуальным историям, которые публикует в Инстаграме питерский фотограф. Однако почти 60 тысяч подписчиков читают их. Похоже, что это доставляет им удовольствие.

- Все совпадения случайны, все события вымышлены. Или нет? - запутывает своих подписчиков фотограф.