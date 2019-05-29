Фарш «Домашний»: листерии, антибиотики, сомнительная свежесть. Новое исследование Роскачества

Для исследования эксперты отобрали 17 популярных торговых марок фарша «Домашний» из свинины и говядины (произведены в Ленинградской, Белгородской, Кировской, Московской, Псковской, Свердловской и Челябинской области, в Великом Новгороде). Цена на момент закупки составляла от 200 до 430 руб. за килограмм.

По результатам исследований только один фарш «Домашний» сможет претендовать на российский Знак качества: торговая марка «Хороший вкус» из Свердловской области.

Про хорошее

По результатам исследований в фарше эксперты не обнаружили пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия).

Фарш также проверялся и на количество фосфатов (их используют для сохранения оптимального количества в фарше влаги, и за счет них котлетки могут получиться более сочными, но при этом менее полезными, так как нарушается соотношение в продукте фосфора и кальция). По данному пункту нарушений также выявлено не было.

Про плохое

В фарше торговых марок «Мясницкий ряд» (Московская область) и «Мясновъ» (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) – бактерии, вызывающие у людей листериоз. Очень неприятное заболевание, чаще всего поражающее пожилых людей и детей. Опасно для нервной системы и печени.

Проверили фарш и на наличие антибиотиков – еще один критерий безопасности продукта. Излишне много (выше, чем по ГОСТ) их нашли в фарше «Рестория» (Московская область) и «Ариант» (Челябинская область). Причем в «Арианте» количество антибиотиков было превышено аж в 20 раз!

- При разведении и выращивании животных без антибиотиков, к сожалению, сегодня не обойтись, - говорит Анастасия Семенова, доктор технических наук, профессор, специалист в области технологии мясных продуктов. - Но каждый ветеринарный препарат имеет инструкцию по применению, в которой четко определены сроки выдержки животных перед направлением на убой (обычно до 3-х недель). За это время антибиотики выводятся из организма животных. Учитывая, что каждый живой организм имеет свои индивидуальные особенности обмена веществ, то после убоя животных, получавших антибиотики, положено проводить анализы на те, антибиотики, которые применялись при жизни животных. Наличие антибиотиков в мясе свидетельствует о нарушении указанных правил и приводит к поступлению в мясопереработку сырья, содержащего антибиотики. Чем это опасно? Опасно тем, что при использовании одних и тех же антибиотиков для лечения животных и людей, у микроорганизмов, вызывающие заболевания, формируется устойчивость к антибиотикам, и у врачей не остается средств для лечения людей. По этой причине сегодня во всем мире запрещается использование одних и тех же препаратов в ветеринарии и в медицине.

Из 27 образцов свежими оказались только 8

Продукция восьми торговых марок успешно прошла тестирование на свежесть: «Ашан» (Московская область), «Дикси» (Псковская область), «Мираторг» (Белгородская область), «Окраина» (Московская область), «Ремит» (Московская область), «Самсон» (Всеволожский район), «Хороший вкус» (Свердловская область), «Мясновъ» (Московская область).

В марке «Рестория» (Московская область) были выявлены превышения по КМАФАнМ, несоответствия по микроскопическому анализу свежести, а также получена отрицательная реакция мясного бульона на сернокислую медь. Совпадение этих трех факторов может говорить о начавшейся порче продукта.

Реакция на сернокислую медь очень «говорящий» тест. Если мясо свежее, то бульон остается прозрачным (или слегка мутнеет). Если мясо сомнительной свежести, то в бульоне могут появиться хлопья. Совсем испорченное мясо дает желеобразную массу сине-голубого цвета.

У 5 торговых марок были выявлены несоответствия только при микроскопическом анализе свежести и отрицательной реакции мясного бульона на сернокислую медь: «Ариант» (Челябинская область), «Великолукский мясокомбинат» (Псковская область), «Дороничи» (Кировская область), и «Новгородский бекон» (Великий Новгород), О’Кей» (Ленинградская область).

Помимо этого, в фарше трех торговых марок: «Мясницкий ряд» (Московская область), «Останкино» (Московская область) и «Черкизово» (Московская область) были выявлены превышения по КМАФАнМ – данные нарушения могли быть следствием несоблюдения температур хранения.

Какие котлеты будут невкусными

В процессе дегустации готовых котлет в фарше «Ашан» и «Черкизово» обнаружилось высокое содержание жировой и соединительной ткани, а в продукции торговых марок «Мираторг» и «Рестория» – грубая соединительная ткань и жилы (возможно в составе фарша могли быть хрящи, грубая соединительная ткань и сухожилия, что не опускается ГОСТ).

Солоноватый вкус был признан у продукции торговой марки «Самсон», кисловатый – у бренда «Мираторг».

ИТОГИ

Только ТМ «Мясновъ» и «Черкизово» уведомили Роскачество, что проводят корректирующие мероприятия по исправлению возможных нарушений.

КСТАТИ

Не проще ли купить мясо и накрутить самим?

Специалисты выяснили, что приготовленный собственноручно домашний фарш из купленного мяса показал блестящие результаты по большинству показателей.

Но все испортила обнаружившаяся плесень (естественно, она могла находиться в мясе). Несмотря на это, у приготовленного экспертами фарша все же есть одно большое преимущество перед готовым фаршем – блюда из него, как правило, готовят сразу же после того, как перекрутили мясо. Чаще всего, фарш, приготовленный дома, не хранится. Значит, он куда безопаснее и вкуснее.