Летние цены-2019: что подешевеет

Существует даже научное понятие - «июльская дефляция». Во время созревания сельскохозяйственной продукции дешевеют фрукты и овощи, корма для скота, а следовательно и мясо. Вдогонку за едой слегка понижаются в цене и другие продукты рынка. Изредка это правило не срабатывает - в тех случаях, когда летом происходят сильные колебания на нефтяном и валютном рынках. Все помнят случаи, когда, несмотря на урожайный год, летом рубль обрушивался (например, в 1998 и 2014 годах).

Но сейчас такого не ожидается.

Рубль крепнет, но расстроит платежка

За последнюю неделю нефть сдала свои позиции, подешевев на 5 долларов за бочку. Не секрет, что крепость российского рубля сильно зависит от «черного золота». Нефть дает в российский бюджет примерно 42% доходов, а газ - еще 7%. Причем цена на газ привязана к нефтяной. Поэтому, чтобы знать, как себя будет вести рубль, требуется выяснить, что происходит с нефтью. На этот вопрос «КП» ответил ведущий специалист в области рынка углеводородов Михаил Крутихин:

- Предсказать поведение нефти сложно, - сказал эксперт. - Если бы цена на углеводороды зависела от спроса и предложения, то можно было бы предположить, что летом она не изменится. Но на финансовый рынок в любой момент могут прийти два-три крупных игрока, и благодаря их усилиям цена нефти может прыгать куда угодно. По пять процентов в день. Играют ребята на финансовом рынке, предсказать их поведение невозможно. Но, по моему мнению, нефть будет держаться летом в диапазоне $65 - 70.

Если следовать этому прогнозу, то рубль падать не должен и традиционной летней дефляции ничто не помешает.

Но кое-что все-таки и подорожает. Например, услуги ЖКХ. Грядущим летом случится вторая волна их индексации. Когда-то подорожание «коммуналки» происходило только в январе. Но теперь регионам разрешили делать это дважды в год. В июле во многих концах нашей страны могут подорожать услуги по вывозу мусора, плата за свет и воду.

А что же подешевеет?

Овощи и молоко

- Как всегда, понизятся в цене овощи, - сказала «КП» старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. - Можно предположить, что слегка снизятся цены на яйца и молоко, которые производятся в регионах и поставляются в местные магазины. Не будут дешеветь сахар, соль, макаронные изделия, но и для того, чтобы они подорожали, нет никаких предпосылок. До осени ценники в магазинах, скорее всего, не будут меняться в большую сторону.

Опять же летом в силу сезонного фактора нет ярко выраженного спроса на теплую одежду и обувь - это больше история осени и зимы. Поэтому роста цен на эту категорию тоже вряд и стоит ждать.

По прогнозам экономистов, жизнь в теплые месяцы станет дешевле.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Отдых на курортах

По сведениям Анны Бодровой, в этом году отдых а Европе обойдется россиянам дешевле, чем в предыдущие, - из-за того, что курс евро ослабляется.

- Если еще несколько лет назад самым напряженным месяцем в году для рубля был август, то теперь в летних месяцах нет ничего страшного или опасного для российской валюты, - говорит эксперт. - Евро выглядит слабо в паре с российской валютой, в июне - августе евро может стоить около 70 руб. Чем дешевле евровалюта, тем меньше заплатят российские туристы, собирающиеся в отпуск на европейские курорты.

Кроме того, европейские курорты обеспокоены оттоком туристов и демпингуют в последние годы. А вот курорты российского Причерноморья станут дороже, чем в прошлом году.

Есть хорошая новость и для тех, кто планирует обзавестись автомобилем. Стоимость полиса ОСАГО с начала года снизилась на 3,8%, и предстоящим летом курс на понижение должен продолжаться.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А как же бензин?

Во всех благоприятных прогнозах есть один негативный нюанс. Возможен резкий скачок цен на бензин, и он смажет картину. Потому что, когда дорожает топливо - дорожает все. Сдерживание цен на него уже назвали «бензиновой пружиной». Многие ожидают, что рано или поздно она разожмется. Цены на дизельное топливо в последние полторы недели уже заметно выросли на оптовом рынке: сработал эффект повышенного спроса в ходе сезонных полевых работ. В этом году стоимость топлива для розницы выросла менее чем на 2%, а ведь раньше увеличение цены стандартно происходило на уровне от 8% до 20%. Значит, основной подъем цены на бензин у нас еще впереди.

- Очень сомнительно, что властям удастся заставить нефтяников продлевать заморозку цен, - говорит Анна Бодрова. - Невозможно искусственно сдерживать рынок. Следовательно, в июне - августе вполне можно ждать плавного и постоянного роста цены на бензин и дизельное топливо (на 2 - 5% в среднем).