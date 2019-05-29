Брошенный в аэропорту младенец спустя 33 года нашел свою семью

9 апреля 1986 года. Младенца, закутанного в шаль, нашла уборщица в женском туалете британского аэропорта Гэтвик. Мальчику было всего девять дней от роду.

Какой-то сердобольный сотрудник аэропорта пожалел малыша и купил ему в местном дьюти-фри плюшевого мишку. Вместе с игрушкой подкидыша и сфотографировали для газет. Снимок получился таким трогательным, что наутро малыш проснулся звездой.

Усыновили через 12 часов

Младенец был ухоженным, здоровым ребенком, но никакой записки при грудничке не было. Его назвали Гэри (в честь плюшевого мишки, под таким именем игрушка продавалась), а фамилию дали Гэтвик (по названию аэропорта).

По британской статистике, подкидыши, о которых пишут газеты, находят новую семью в течение недели. Гэри усыновили через 12 часов. Семья Хайдов, куда попал Гэри, дала ему новое имя - Стивен. Мальчик рос спокойным, классным и не давал приемным родителям поводов для беспокойства. Хорошо учился, потом окончил колледж, женился, обзавелся детьми. Обычная жизнь, в меру счастливая. Но ему не давала покоя ноющая боль в сердце: почему настоящие родители так с ним поступили? А тут еще его дети начали подрастать, и Гэри-Стивен начал замечать в них черты, которых у него не было. Дочка оказалась музыкальной и артистичной, а сын с ранних лет хорошо разбирался в технике...

Приемные родители Хайда сохранили и первые публикации о мальчике, и мишку, которого ему подарили сотрудники аэропорта. Фото: facebook.com/gatwickbaby

Помогла генетическая экспертиза

Желание найти настоящих родителей стало целью жизни. Стивен Хайд изучил список пассажиров, улетавших в тот день из аэропорта, нашел и расспросил сотрудников Гэтвика. Но все без толку.

В один прекрасный день на Стивена-Гэри вышли сотрудники генетического бюро. Взяли частички его ДНК и проверили по полицейской базе.

Через 10 дней результаты эксперимента показали совпадение ДНК с человеком по имени Брейн, который задерживался за вождение в нетрезвом виде. Оказалось, что это родной брат Стивена Хайда! Мужчина жил в Честере. Куда вскоре и вылетел Хайд. Там он познакомился и с братом, и со своим отцом Брайоном, и с родной сестрой. Кстати, отец оказался механиком в аэропорту, что, видимо, и объясняло любовь сына Стивена ко всяким механизмам.

Странный поступок матери

Встреча с отцом получилась непростой. Брайон был уверен: сына нет в живых. Так ему сказала его супруга Лили, когда вернулась из Лондона. 33 года назад она улетела туда после ссоры, будучи беременной на позднем сроке. Спустя две недели вернулась к мужу - уже без живота и ребенка. На вопрос, что с малышом, женщина заявила: он умер. Оказалось - оставила в аэропорту.

Брайон предположил, что у его жены, скорее всего, была послеродовая депрессия, этим и объясняется этот страшный поступок.

Позже пара родила еще двоих детей, которые также не подозревали о существовании старшего брата.

А где же сама Лили? Увы, она умерла за три года до появления Стивена. Сгорела за несколько месяцев от онкологии.

«Жди меня» по-британски

- Мне не хочется говорить о том, что со мной произошло. Это все-таки очень личное. Но я благодарен генетическому бюро и всем тем людям, которые поддерживали и помогали мне, - заявил выросший мальчик с мишкой. - Я надеюсь, что мы продолжим общаться с моей новой семьей. У меня, оказывается, куча родственников и очень крутые брат и сестра. Я до сих пор не могу поверить, что я их нашел. Это чудо!

Гэри Гэтвик, он же Стивен Хайд, решил создать сайт помощи другим брошенным детям, которые надеются найти своих родителей. Что-то вроде программы «Жди меня». Мужчина верит, что его проект вырастет в большую социальную сеть, которая сделает десятки людей менее одинокими.

А КАК У НАС

Бездетная женщина обнаружила подкидыша под елкой

Жительнице Кировограда Галине Николаевой было 35 лет, когда врачи поставили ей диагноз «бесплодие». На дворе 1990 год, об ЭКО речи быть не могло, да и откуда на это деньги у простой продавщицы? Галя прорыдала месяц, а потом смирилась и решила: не судьба.

30 декабря 1991 года Галина, как и все хозяйки, бегала по магазинам в поисках продуктов для праздничного стола. Проходя мимо городской елки, услышала писк.

«Котенка бросили», - подумала она.

Заглянула в коробку, а там ребенок. Схватила замерзшего младенца, уже из дома вызвала милицию. Подкидыша отвезли в больницу. А Галина несколько дней не могла ни о ком другом думать. Сразу после праздников пошла навестить сиротку. Потом еще раз и еще…

А после, как рассказывает женщина, ей приснился сон. Кто-то протягивает ей сверток и говорит: «Зря ты его отдала, это же тебе подарок принесли».

Галя рванула в больницу. Мол, хочу усыновить, отдайте ребенка мне. Муж поворчал, но, увидев решимость жены, согласился.

Девочку назвали Аней. Она выросла рыжеволосой красавицей. Занимается бизнесом, купила маме квартиру. Каждый Новый год семья празднует день рождения Анны. Поскольку неизвестно, когда именно Нюта родилась, решили, что пусть будет 31 декабря.

Аня - это же их самый главный подарок на Новый год!