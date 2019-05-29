Техосмотр под колпаком

Госдума приняла в закон об усилении контроля за проведением техосмотра, который предусматривает введение фотофиксации процедуры технического осмотра транспортного средства. То есть приезжающие на ТО машины будут фотографировать. Сначала предлагали снимать на видео, но от этой идеи отказались - дорого. А еще диагностические карты, чтобы не было подделок, будут оформлять в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью и хранить пять лет в базе данных.

Гаишники давно поговаривали, что в системе техосмотра нужно навести порядок. Потому что он, по сути, представляет собой продажу диагностических карт, на машины уже даже издалека не смотрят. Страховой агент берет документы для оформления полиса автогражданки, заодно и ТО оформит, только спросит о пробеге и марке шин да дополнительно полторы тысячи возьмет.

Водителей это особо не смущает, потому что многие помнят ежегодные апрельские очереди на пункты ТО, продажу талонов, снятие номеров и прочую маету, связанную с техосмотром. Лучше уж так: заплатил и забыл.

Но теперь контроль проведения техосмотра будет возложен не только на негосударственный Российский союз автостраховщиков (РСА), но и на полицию. РСА будет следить за соблюдением требований к оборудованию мастерских, программному обеспечению, фотокамерам. А люди в погонах проконтролируют соблюдение правил проведения техосмотра.

Операторы техосмотра, которых сейчас почти никто не трогает, пока на них не нажалуются автомобилисты, будут обязаны раз в два года подтверждать соответствие требованиям аккредитации. Кроме того, за оформление карты без техосмотра грозит штраф для должностных лиц в 5 - 10 тысяч рублей, а для предприятий - от 100 до 300 тысяч рублей. А еще вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без получения аккредитации.

Сколько бы ни было изменений, главное остается прежним: ответственность за техническую неисправность машины, если из-за нее произошла авария, все равно лежит на самом водителе. Проходил техосмотр или нет, не имеет значения, виноват тот, кто за рулем. Если это не касается профессиональных шоферов, там еще и должностные лица, ответственные за выход машины в рейс свое получат. То есть в пользу автомобилистов закон не работает. А против них - легко.

Однако если выяснится, что техосмотр не был пройден, то страховая компания после аварии может обратиться в суд, чтобы свои издержки по ОСАГО на выплаты пострадавшему автомобилист компенсировал из своего кармана. Шины лысые, техосмотр не пройден, вот и не смог затормозить, потому пусть платит.