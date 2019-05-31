Бузова бросила курить, чтобы «не пахнуть пепельницей», а завязавшему Лозе снились сигареты

Этот день официально учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) еще в 1988 году. По данным ВОЗ, ежегодно на планете табак уносит около 6 миллионов человек (онкология, сердечно-сосудистые, легочные и еще более двух десятков недугов.) 600 тысяч жертв - пассивные курильщики. В России от болезней, связанных с потреблением табака, каждый год умирает около 300 тысяч граждан. Ох, не зря же есть в русском языке выражение «Дело – табак!» Означающее безнадегу.

ЛЕОНИДУ ЯКУБОВИЧУ ПОМОГЛА ЗАГРАНИЦА

Впрочем, многие активные потребители никотина на тревожные цифры ВОЗ реагируют философски. Дескать, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Эта крылатая фраза считается народной мудростью. На самом деле у нее есть конкретный автор. Леонид Якубович! Да-да, не удивляйтесь… Народный артист РФ, бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» в студенчестве был известным кавеэнщиком. Сочинял тексты и сценарии для веселых советских телепередач «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!», юморески эстрадным исполнителям.

- Сами-то как к табаку относитесь, Леонид Аркадьевич?

- Дымить начал лет в 13. Стаж был огромный. Но потом бросил.

- Как?

- Приятель, известный издатель, решил лечиться от курения за границей. И меня пригласил за компанию. Больше для моральной поддержки. Вышло так, что после той поездки он вновь взялся за сигареты, а я до сих пор держусь. Уже много лет. И не тянет.

Леонид ЯкубовичФото: Иван ВИСЛОВ

«ОТЕК СВЯЗОК» ЮМОРИСТА-ПАРОДИСТА

Между прочим, Якубович – крестный отец популярного юмориста. Благодаря его «Монологу старшины» Владимир Винокур в 1977 году стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и начал сольную карьеру. Ему же в 1979 году Якубович написал пародию на артиста Анатолия Папанова, озвучивавшего Волка в культовом советском мультсериале «Ну, погоди!» Волк там дымил, как паровоз…

Я напомнил Владимиру Натановичу ту историю. Сорок лет прошло, а Винокур мгновенно выдал знакомым голосом Папанова-Волка: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!» Сделав упор на слово «здоровеньким».

- А как ваше здоровье, - спрашиваю народного артиста России, которому этой весной исполнился 71 год.

- Не дождетесь! – ответил Винокур классической фразой из одесского анекдота. Уже своим голосом. – Понимаю, к чему клонишь. Курить я начал еще до армии. Но 30 лет назад бросил. В один день.

- Не может быть!

- Может. В 1989 -м в начале лета прилетел с Софией Михайловной Ротару на гастроли в Австралию. Вышел в Сиднее на трап самолета, чувствую, слова сказать не могу. Голос пропал! А назавтра концерт. Меня тут же отвезли в больницу. Врач - австралийка осмотрела, покачала головой, что-то сказала тревожно. Мне перевели: «Типичное горло курильщика, отек связок. Этот отек может перейти в онкологическое заболевание. И вы умрете.» Я вышел из кабинета, тут же выкинул недокуренную пачку в урну. С тех пор ни-ни!

- Вот это сила воли!

- Помню¸ приснилось раз, что закурил. Меня вывернуло наизнанку.

- А друг ваш закадычный Лев Лещенко?

- Баловался когда-то. Но тоже давно бросил. Табак плохо влияет на голос. Поэтому курение для артистов недопустимо.

ЮРИЙ ЛОЗА «ЗАВЯЗЫВАЛ» ЦЕЛЫЙ ГОД

- Курить начал в 9 классе, - вспоминает певец. – Все одноклассники курили. За школой, под козырьком соседнего здания. Мы его называли кафе «Дымок». Считалось, что сигарета придает взрослости, мужества. Втянулся, прокурил 25 лет! Хотя прекрасно понимал, что это вредно. Но привычка – вторая натура. Наконец, решился. Чтобы не было пути назад, на свое сорокалетие торжественно объявил гостям, что «завязываю» окончательно и бесповоротно...Через год.

- Почему взяли отсрочку?

- Марк Твен говорил: "Бросить курить очень просто. Я делал это тысячи раз!" Не хотелось повторять его печальный опыт. Решил тщательно подготовиться, чтоб потом не сорваться. Когда начинаешь курить, организм дико сопротивляется. Вспомните первые затяжки: во рту противно, задыхаешься, голова кружится… У меня в школе, извиняюсь, до рвоты доходило. Потом организм понимает, что бороться с психикой хозяина бесполезно, включает продукты горения табака в обмен веществ. И они уже становятся необходимы. А когда вы «завязываете», организм вновь «ломает». Чего-то ему не хватает.

Я закупил много сигарет одной марки, чтоб легче отвыкать. Прежде в студии две пачки в день улетало незаметно, постепенно довел до пачки, потом еще сократил… На следующий день рождения, спустя год, выкурил последнюю сигарету. И …началась ломка. Никотин – наркотик, зависимость вызывает. Знакомый доктор дал таблеточки, которые помогли перенести ломку. Физически. Но не отменили психологическую зависимость. Она проходит примерно через полгода. Поэтому первые три месяца все мои сны были про курево. Есть один очень тяжелый, даже опасный момент, как у начинающего автомобилиста. Получив права, первые месяцы он ездит очень аккуратно, соблюдая все правила. А потом решает, что стал асом, сам черт ему не брат. Лихачит, попадает в аварию… Так и с «завязавшим» курильщиком. Коль удержался полгода-год, одна выкуренная сигарета уже ничего не изменит, уверен он. За одной следует вторая, третья… И все возвращается на круги своя…

Юрий Лоза курил 25 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зная об этом, я не позволял себе не то, что затянуться, просто взять сигарету в руки, помять, как некоторые делают. Боялся соблазна отправить ее в рот. Хотя, признаюсь, периодически во сне курю до сих пор. А ведь 24 года без никотина.

Есть еще одна проблема. Специалисты называют ее «Десять к одному». 10 лет курил – год из тебя выходят нечистоты табачные, отложившиеся в альвеолах, бронхах. С моим четвертьвековым стажем никотиновую мерзость пришлось выкашливать около трех лет.

- Одна из проблем «завязавших» - лишний вес быстро набегает. Один молодой певец, мне рассказывали, потолстел на 10 кило и с горя вновь закурил.

- Это объяснимо. Обмен веществ становится другим. Я набрал 5 кило. А после сорока их трудно сгонять. Набирал бы и дальше, но понял важное обстоятельство. Раньше мои перерывы были заполнены курением. А «завязавшему» в свободную минуту занять себя нечем. Руки по привычке хотят что-то схватить, отправить в рот. И отправляют. Всякую еду… Стал больше загружать руки и мозги. Работой, движением… Помогали четки в руках.

Повторяю, я курил 25 лет. И вот уже 25-й год, в «завязке», регулярно спрашиваю себя – зачем травился?

- И?..

- Нормального ответа не нахожу. Курение, на мой взгляд, самое глупое занятие из всех, какое могло придумать человечество. Глупее ничего нет. Никакой пользы табак не дает, только вред.

Выходишь подымить. В туалет ли, на балкон, на улицу… 5 минут коту под хвост. В пачке 20 сигарет. 100 минут ежедневно улетучивается в никуда. Больше полутора часов жизни. А сколько бесценного времени теряется за год, десятилетие, четверть века? Его уже никогда не вернуть. Плюс посмотрите цену пачки, умножьте хотя бы на 365 – количество дней в году. Какая сумма из семейного бюджета в прямом смысле ежегодно уходит в дым?! Я уж не говорю об ударах табака по здоровью, подчас смертельных. Мне до слез жалко лучшего вратаря ХХ века, кумира советских мальчишек Льва Яшина. В результате усиленного курения ему отняли левую ногу. Но он продолжал дымить. Умер в 60.

- Великий певец Муслим Магомаев до трех пачек в день выкуривал, хотя с юности имел проблемы с легкими. Тоже рано умер. Как и чудесный актер Игорь Кваша. Страдая эмфиземой легких, продолжал курить…

- Гостивший у меня писатель, кинорежиссер Эфраим Севела («Остановите самолет – я сойду!») рассказывал, как однажды громко расхохотался в кафе, в компании друзей. Кусочек ткани в легких отвалился, закрыв дыхательный проход. Севела стал задыхаться, синеть. К счастью, один из друзей мгновенно среагировал. Здоровый мужик, он обхватил писателя сзади, сильно сдавил грудь. Остатки воздуха в легких вытолкнули кусочек сморщенной черной гадости наружу. Эфраим посмотрел на него, выложил пачку сигарет на стол и объявил, что с этой минуты бросает курить.

Но кого-то даже страх надвигающейся смерти не в силах отвратить от табака. Впрочем, каждый сам делает свой выбор. Я после четверти века табачной зависимости выбрал свой путь.

Евгений ЧЕРНЫХ

ОЛЬГЕ БУЗОВОЙ НАДОЕЛО «ПАХНУТЬ, КАК ПЕПЕЛЬНИЦА»

Ольга стала курить с 11 класса. И продымила более шести лет. Правда, от родителей это приходилось скрывать. Бузова страдала, стыдилась, но бросить вредную привычку не могла. В итоге решила избавиться от сигарет в свой 21-й день рождения.

- Я хотела вновь чувствовать себя свободной, не пахнуть, как пепельница, - вспоминает она. - Завязала в один день. Безо всяких программ, пластырей и никотиновых жвачек. Через несколько дней я постояла со всеми в курилке. Было нелегко удержаться, но, когда я вышла, поняла, как от меня воняет табаком. Я очень четко ощутила этот запах, поняла, что мне хочется от него избавиться. На 6-й день чуть не сорвалась, решив покурить «последнюю сигарету». Но, подумав, поняла, что это ловушка.

Ольга стала курить с 11 класса. И продымила более шести летФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В итоге Бузова стала, можно сказать, проповедницей антиникотинового движения на проекте «Дом-2», рассказывая о вреде табака. В период развода папарацци застали девушку с сигаретой, но мало кто Ольгу осудил. Тем более, оказалось, это был разовый срыв - курить по- новой артистка не начала.

Елена БОДУЭН

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

ДОМУШНИК ПОМОГ ПИСАТЕЛЮ

- Летом 2001-го мы построили дом в Переделкино и переехали туда жить из Москвы, - рассказывает известный писатель, драматург Юрий Поляков. – Я хотел установить решетки на окнах, но жена была против. Не хотела портить вид.

А я тогда курил трубки. Хорошие, из вереска, я их покупал в разных странах. Ну, любители знают, что каждая – живое существо, со своим характером, вкусовыми качествами и т. д. У меня их набралось десятка три. Лежали живописной горкой на письменном столе. На большом чеканном блюде, которое привез много лет назад из Мексики. И перед тем, как сесть за работу, я выбирал в задумчивости, какую курить ... Целый ритуал, связанный с творчеством. А заразил меня Станислав Говорухин. Когда мы работали с ним над сценарием фильма «Ворошиловский стрелок», он всю эту философию трубочную развил, научил, какие покупать. С тех пор я с сигарет, папирос перешел на благородные трубки. Думал, что буду курить их до конца жизни.

Но однажды утром захожу в кабинет и вижу, что на ацтековском блюде от моего собрания осталось 5 штук, причем, самых плохоньких. Исчезли еще какие-то вещи… Но это уже не имело значения. Поразило, что вор, забравшийся ночью в дом через окно, отобрал самые лучшие трубки. Я был в отчаянии! Чтобы не видеть утраты, поставил блюдо на высокий книжный шкаф.

Юрий Поляков благодарен похитителю трубок.Фото: Евгения ГУСЕВА

День хожу, расстраиваюсь, два расстраиваюсь, три…

Потом вдруг ловлю себя на том, что в горе безысходном совсем перестал курить. Это так поразило! Заболел, что ли? Это ж ненормально. Дай, думаю, закурю. Лезу на шкаф, достаю блюдо, смотрю на жалкие остатки коллекции. Эта неудачная, в Португалии мной куплена. Та - подарок человека, который ничего не понимает в трубках. Она, конечно, красивая, но использовать ее невозможно… И так расстроился, что вновь убрал блюдо с глаз долой.

Через неделю понимаю, что произошло кодирование. Настолько расстройство от потери любимых трубок оказалось сильное, что ассоциация с курением вызывала во мне бурю отрицательных эмоций. У любого курильщика есть своя спасительная теория: табак, конечно, древнейший из видов дурмана. Но если за тысячелетия человечество от табака не отказалось, значит, в нем ничего страшного нет… Я этих теорий знаю много. Однако каждый в душе понимает - если есть возможность, лучше бросить. Понял, что на мою долю выпал уникальный шанс. И с тех пор не курю.

- Я заметил решетки на окнах…

- Да, после того случая мы их поставили.

- И еще я заметил, что герои Полякова в книжках и фильмах меньше стали курить.

- Это естественно, им же передаются наклонности автора. Зато пить меньше не стали мои герои…

- Да. Зато любовью больше занимаются.

- Ну, это вам как читателю виднее со стороны.

- Может, на любовь повлияло, что курить герои стали меньше? Недаром медики утверждают, что табак вредит потенции.

- Однозначно, повлияло. А еще я хочу признаться, что этому вору даже благодарен. Попадись мне сейчас, я бы ему бутылку поставил за оказанную услугу. Благодаря этому домушнику вот уже почти 20 лет не отравляю свой организм.

Александр ГАМОВ

КСТАТИ

Андрей Макаревич: «Машина времени» не дымит

Легендарной российской рок-группе 27 мая исполнилось полвека. Музыканты сейчас в большом юбилейном туре. Мы дозвонились лидеру группы Андрею Макаревичу перед самым концертом в Омске.

Первый день. До концерта.

- Алло, Андрей Вадимович! Здравствуйте, Гамов Илья.

- Да.

- Я знаю, сейчас у вас будет концерт в Омске...

- Верно!

- Да, и скоро выходить на сцену – не нервничаете?

- Верно. Нет.

- Совсем?

- Я никогда не нервничал, выходя на сцену – только первые десять лет, когда боялся, что повязать могут. Или аппарат сгорит…

- Да. А вот никогда не тянуло покурить перед выходом? Может быть, поэтому не нервничали?

- Я табак-то уже не курю лет пятнадцать, а то, что вы имеете в виду, вообще не курил никогда.

- Ага, понятно. Скоро же будет Всемирный день без табака…

- Я не сторонник каких-то тотальных запрещений. Пусть те, кому это доставляет радость – курит, а кому не доставляет – не курит.

- А коллеги по группе – курят?

- Хм… В «Машине» – нет, никто, а в «YO5» – курят.

- Понял. Спасибо, желаю удачи с выступлением!

- Спасибо, спасибо!

Андрей Макаревич.Фото: Борис КУДРЯВОВ

День второй. После концерта.

- ...Это - снова «Комсомольская Правда».

- Слушаю.

- Как у вас прошел концерт?

- Нормально.

- Полный "sold out"? (в переводе с английского "все билеты проданы". - И.Г.)

- В Омске - полный.

- А в других?

- Ну, в Алма-Ате большой был зал - неполный. Были свободные места по бокам - там русских-то и не осталось почти.

- А казахи были на концерте?

- Ну, конечно: все были!

- Хорошо! А следующий концерт где будет?

- По-моему, следующий уже в Москве. А, еще будет Красная площадь 12 июня, но там мы просто две песни поём в общем концерте.

- Понятно. В общем тур, как я понял, прошел нормально?

- А он еще продолжается - еще после Москвы будут концерты.

- Отлично! И я опять о том же: прочитал несколько ваших интервью - вам часто задавали вопрос "с курением", и вы так и не открыли секрет?

- Я просто бросил, мне просто перестало хотеться курить - никакого секрета не было. Я не собирался бросать - мне просто расхотелось. Мне стало невкусно.

- Невкусно?

- Да, вот и все.

- А как повлияло это на здоровье: положительно?

- Никак. Насколько я замечаю - никак. Я не следил...

Илья ГАМОВ.