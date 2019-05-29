2019-05-29T11:43:27+03:00
Происшествия

В московской клинике девятимесячный малыш выпал из кровати и умер спустя 15 суток

В столичный Центр трансплантологии ребенок приехал из Крыма
Анастасия ВАРДАНЯН
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В ту же ночь мальчик был доставлен в Морозовскую детскую больницуВ ту же ночь мальчик был доставлен в Морозовскую детскую больницуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жуткий случай произошел в ночь на 15 мая в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Маленький пациент, которому нет еще и года, во втором часу ночи выпал из детской кроватки. Кроха ударился головой и получил настолько тяжелые травмы, что медики клиники были вынуждены обратиться за помощью к коллегам.

В ту же ночь мальчик был доставлен в Морозовскую детскую больницу.

- У ребенка были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, переломом костей и свода черепа, гематомы мягких тканей головы. В тяжелом состоянии он был помещен в отделение реанимации, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Медики как могли боролись за жизнь крохи, но, увы, сделать ничего не смогли. Спустя 13 дней, 28 мая, мальчик умер. Тело ребенка направлено на экспертизу.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Халатность", - пояснили источники в следствии.

Под подозрение попали сотрудники ФГБУ «НМИЦ ТИО имени Академика Шумакова", которые не уследили за ребенком. Однако причинно-следственная связь между падением из кровати и смертью, пока не установлена. На проведение экспертизы уйдет не меньше недели.

Известно, что у малыша с рождения были серьезные проблемы со здоровьем. В Центр трансплантологии он приехал вместе с мамой из города Керчь Республики Крым. В центре трансплантологии обещают прокомментировать ситуацию уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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